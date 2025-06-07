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Подвійне вбивство: у Бельгії зарізали дружину і доньку бійця ЗСУ

Віталій Кірсанов
7 червня 2025, 11:55
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Тіла з ножовими пораненнями було знайдено в будинку, де жила жінка.
У Бельгії вбили 46-річну матір та її 6-річну доньку з України
У Бельгії вбили 46-річну матір та її 6-річну доньку з України / колаж: Главред, фото: vrt.be

Коротко:

  • Вбивця підпалив будинок
  • Жертв виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу

У Хаасроді (Бельгія) вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку. Про це повідомив громадський телеканал VRT.

Тіла з ножовими пораненнями було знайдено в будинку, де жила жінка, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними правоохоронців, вбивця підпалив будинок, жертв виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу.

відео дня

Журналісти наводять подробиці трагедії: матір рятувальники виявили вже мертвою, а дівчинка померла пізніше, в реанімації. Місцева прокуратура почала розслідування подвійного вбивства.

VRT зазначає, що 16-річний син загиблої матері в момент убивства був у школі, його взято під опіку. Також повідомляють, що чоловік жінки воює у Збройних силах України.

Убивства українців за кордоном:

Як писав Главред, 2024 року в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень. Міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону". Він також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну дочку українського військового. Дівчинку шукали цілий тиждень.

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