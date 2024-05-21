Пройшов кілометр і впав: у Німеччині з ножем напали на 15-річного біженця з України

Лікар швидкої допомоги боровся за життя неповнолітнього. Хлопця доправили до лікарні. Стан українського хлопця зараз стабільний.

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Поліція веде активні пошуки нападника / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

У Німеччині невідомі напали на 15-річного українця, який гуляв увечері з двома друзями. Інцидент стався в Дортмунді.

Як пише Bild, близько 21:00 компанія розговорилися з двома дівчатами. Групі молодих людей це, очевидно, не сподобалося, і почалася бійка. Раптом один із чоловіків витягнув ніж.

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Молодий українець отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла.

Підліткам вдалося втекти. Важко поранений українець пройшов кілометр по Дортмунду, перш ніж втратити свідомість.

Лікар швидкої допомоги боровся за життя неповнолітнього. Хлопця доправили до клініки. Стан українського хлопця зараз стабільний.

Прокурорка Марібель Андерссон припускає спробу ненавмисного вбивства.

Поліція веде активні пошуки нападника, розслідуванням займається відділ із розслідування вбивств.

Убивство 17-річного українського баскетболіста в Німеччині

У Німеччині трагічно загинув український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Спортсмена було вбито в Дюссельдорфі.

17-річний Володимир Єрмаков помер від травм, несумісних із життям, а 18-річного Артема Козаченка прооперували, він перебуває в лікарні у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що Козаченко помер у лікарні.

Німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Скільки українських біженців у Німеччині Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні. Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців. Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни. У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України. Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.

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