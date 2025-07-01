У Німеччині вбили українку з однорічною дитиною, злочинець з'явився з повинною

Коротко:
- У Дорстені вбили українку та її дитину
- Жінка і дівчинка були знайдені мертвими в лісі
- У причетності до вбивства зізнався 16-річний підліток
У Німеччині знайшли мертвою громадянку України та її малолітню доньку. У вбивстві зізнався український підліток. Про це йдеться у спільній заяві прокуратури Ессена та поліції Реклінгхаузена.
Вбивство сталося в місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія).
Тіло жінки виявила вранці 29 червня випадкова перехожа на стежці в лісі. Співробітники поліції, які прибули на місце події, знайшли в кущах неподалік тіло дитини.
Слідство встановило, що загиблою є 32-річна громадянка України, а другою жертвою - її донька віком 1 рік і 7 місяців. Обидві проживали в районі Дорстен-Гольстергаузен.
За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані внаслідок насильницьких дій.
Увечері 29 червня до поліцейських звернувся 16-річний громадянин України, який також проживає в Дорстені. Він добровільно зізнався в причетності до скоєння злочину і був затриманий. Триває слідство.
Наразі інші деталі справи не повідомляються. Немає інформації про наявність інших підозрюваних і про те, чи були знайомі вбита жінка і підліток.
За інформацією агентства dpa, у загиблої є ще одна дочка, якій 13 років. Зараз вона перебуває під опікою відомства у справах молоді.
Вбивства українців за кордоном
Як писав Главред, раніше в Хаасроді (Бельгія) було вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку.
Тіла з ножовими пораненнями були знайдені в будинку, де жила жінка, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними правоохоронців, вбивця підпалив будинок, жертв виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу.
Пізніше в прокуратурі заявили, що у вбивстві дружини і доньки українського військового в бельгійському місті Гаасроде зізнався 16-річний син жінки.
У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.
Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень.
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Скільки українських біженців у Німеччині
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні.
Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців.
Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни.
У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України.
Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.
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