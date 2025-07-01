У Німеччині вбили українку з однорічною дитиною, злочинець з'явився з повинною

Про причетність до вбивства 32-річної жінки та її маленької дитини, які проживали в Дорстені, заявив 16-річний підліток з України.

https://glavred.net/ukraine/v-germanii-ubili-ukrainku-s-godovalym-rebenkom-prestupnik-yavilsya-s-povinnoy-10677725.html Посилання скопійоване

Жінка і дитина знайдені мертвими в Німеччині / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

У Дорстені вбили українку та її дитину

Жінка і дівчинка були знайдені мертвими в лісі

У причетності до вбивства зізнався 16-річний підліток

У Німеччині знайшли мертвою громадянку України та її малолітню доньку. У вбивстві зізнався український підліток. Про це йдеться у спільній заяві прокуратури Ессена та поліції Реклінгхаузена.

відео дня

Вбивство сталося в місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія).

Тіло жінки виявила вранці 29 червня випадкова перехожа на стежці в лісі. Співробітники поліції, які прибули на місце події, знайшли в кущах неподалік тіло дитини.

Слідство встановило, що загиблою є 32-річна громадянка України, а другою жертвою - її донька віком 1 рік і 7 місяців. Обидві проживали в районі Дорстен-Гольстергаузен.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані внаслідок насильницьких дій.

Увечері 29 червня до поліцейських звернувся 16-річний громадянин України, який також проживає в Дорстені. Він добровільно зізнався в причетності до скоєння злочину і був затриманий. Триває слідство.

Наразі інші деталі справи не повідомляються. Немає інформації про наявність інших підозрюваних і про те, чи були знайомі вбита жінка і підліток.

За інформацією агентства dpa, у загиблої є ще одна дочка, якій 13 років. Зараз вона перебуває під опікою відомства у справах молоді.

Вбивства українців за кордоном

Як писав Главред, раніше в Хаасроді (Бельгія) було вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку.

Тіла з ножовими пораненнями були знайдені в будинку, де жила жінка, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними правоохоронців, вбивця підпалив будинок, жертв виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу.

Пізніше в прокуратурі заявили, що у вбивстві дружини і доньки українського військового в бельгійському місті Гаасроде зізнався 16-річний син жінки.

У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень.

Інші новини:

Скільки українських біженців у Німеччині Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні. Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців. Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни. У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України. Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред