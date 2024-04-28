УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Німеччині ножем убили двох українців: копи підозрюють громадянина РФ

Дмитро Відоменко
28 квітня 2024, 10:14
У німецькому місті Мурнау від ножових поранень загинули двоє українців. Підозрюваний - громадянин країни агресора РФ.
Німеччина, наручники
Німецькі копи за підозрою у вбивстві двох українців затримали росіянина / колаж Главред, фото УНІАН

У межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Про це повідомили в Південному відділенні поліції Верхньої Баварії.

Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Як кажуть поліцейські, сигнал про двох поранених ножем чоловіків у торговому центрі надійшов на пульт чергового о 17:20. На момент приїзду медиків один із чоловіків уже помер від серйозних ножових поранень. Другий, попри зусилля лікарів, невдовзі помер у найближчій лікарні.

відео дня

Що за регіон Верхня Баварія?

Верхня Баварія - один із семи адміністративних округів землі Баварії в Німеччині. Центр розташований у місті Мюнхен, повідомляє "Вікіпедія".

Кримінальна поліція почала розслідування подвійного вбивства. Наразі встановлюють точний перебіг подій, передумови та мотиви злочину.

Сьогодні підозрюваному з РФ обиратимуть запобіжний захід, але прокуратура вже клопотала про його тримання під вартою.

Убивство українських баскетболістів у Німеччині

Нагадаємо, у лютому нинішнього року в Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Як повідомила Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.

Трохи пізніше німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - зазначив Ніколенко.

Другий постраждалий в інциденті 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні від ножових поранень 20 лютого.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Німеччини поліція вбивство
Реклама

Головне за день

Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

10:49 Україна
РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

10:09 Україна
Повернення чоловіків до України: в МЗС Польщі оцінили ідею позбавлення виплат

Повернення чоловіків до України: в МЗС Польщі оцінили ідею позбавлення виплат

09:27 Світ
Всі головні новини

Популярне

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика 28378

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні сюрпризи 3062

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні "сюрпризи"

Підірвано літаки та модулі для КАБів: нові подробиці удару по аеродрому у РФ 2944

Підірвано літаки та модулі для КАБів: нові подробиці удару по аеродрому у РФ

Регіони будуть плавати : синоптики прогнозують дощі з сильними грозами 2871

Регіони будуть "плавати": синоптики прогнозують дощі з сильними грозами

Останні новини

10:49

Дуже жорсткі бої: в ЗСУ підтвердити просування РФ на Сході - 3 міста під загрозою

10:22

Китайський гороскоп на завтра 29 квітня: Тиграм - зрив планів, Коням - важке рішення

10:14

У Німеччині ножем убили двох українців: копи підозрюють громадянина РФ

10:09

РФ застосувала БпЛА невстановленого типу для атаки на Україну: деталі від ЗСУ

09:47

У США суд зобов'язав Брітні Спірс виплатити батькові 2 млн доларів

Україна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - ГетьманУкраїна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - Гетьман
09:43

Закрутила роман з охоронцем Путіна: зрадниця Оксана Марченко пішла врознос у РФ

09:40

З Вербною неділею - душевні картинки та привітання зі святом

09:30

Гороскоп на завтра 29 квітня: Близнюкам - небезпека на роботі, Ракам - імпульсивні рішення

09:27

Повернення чоловіків до України: в МЗС Польщі оцінили ідею позбавлення виплат

Реклама
09:08

Варто згадати про один забутий проект: чим примітний Як-52БПогляд

08:52

Українці ризикують втратити до половини пенсії: кому таке загрожує

08:46

"Зробили все можливе": в ЗСУ зробили важливу заяву щодо оборони Часового Яру

07:46

Ресурси "м'яса" у Кремля: в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів

07:10

Треба за 5 секунд вгадати, хто справжній власник яхти: складна загадка

06:20

Чи виростуть тарифи на мобільний зв’язок?Погляд

05:50

Майже 2-тижнева буря: країну накрив затяжний геомагнітний шторм

04:30

Як швидко розносити тісне взуття: 7 простих способів, які точно допоможуть

03:45

Проблема миттю зникне: 6 найдієвіших варіантів, як позбутися скрипу двірників по склу

02:55

"Командос" зачистять плацдарм: майор розкрив сценарій прориву на Лівобережжі

02:20

Кульбаби зникнуть назавжди: садівник розповів про три геніальні методи

Реклама
00:08

Гроші "винні" Угорщині: Орбан відзначився цинічною заявою про допомогу Україні

27 квітня, субота
23:38

Журналісти дізналися секретне місце відпочинку принца Вільяма і Кейт Міддлтон

23:02

РФ масово встановлює "мангали" на НПЗ: експерт зізнався, чи ефективні вони проти БПЛА

22:41

"Лінію зіткнення утримати неможливо": РФ захопила ще одне село - DeepState

21:46

Залишились руїни: ДТЕК показала зруйновані ракетами енергооб'єктиФото

21:39

Китай і проблема завершення війниПогляд

21:31

У партнерів є 7 систем Patriot, але нема рішучості: Зеленський зробив важливу заявуФото

19:34

Регіони будуть "плавати": синоптики прогнозують дощі з сильними грозами

19:31

ГУР здійснило потужну кібератаку: сервіси АТ "МТТ" недоступні в багатьох регіонах РФ

19:09

Окупанти просунулись і закріпились в Очеретиному: ЗСУ терміново стягують силиВідео

18:26

Вкрали ідею у ЗСУ: РФ застосовують на фронті нову технологію ураження цілей – BILD

18:20

Дорога не тільки в ТЦК: в Міноборони назвали альтернативу після вручення повістки

17:45

Що покласти у вазу, щоб квіти довше стояли: жінка показала дивовижний трюк

17:39

Брітні Спірз у люті: співачка розбила лобове скло елітного авто

17:34

Під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста

17:10

Ситуація може загостритись: Сирський розказав про складну ситуацію на фронті

16:52

Могилевська показала молодшу доньку

16:37

"Нам потрібні люди": посол роз'яснив ситуацію щодо чоловіків призовного віку у Польщі

16:22

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні "сюрпризи"

16:17

Відведення танків Abrams з фронту: у ЗСУ різко спростували заяву

Реклама
16:13

Жінка схудла на 200 кг: до і після

15:50

Дуже важливе свято: що не можна робити у Вербну неділю

15:19

У бій кинули резерви: ЗСУ блокували ворога, названо "гарячий" напрямок

15:16

Російська ракета впала під польським кордоном: Туск видав заяву про обстріл

14:52

РФ вночі запустила 34 ракети: Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак

14:51

Що можна і що не варто садити поруч із півоніями: правила, які ризиковано порушуватиВідео

14:26

Співачка Ольга Цибульська потрапила в ДТП

14:00

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика

13:44

Підірвано літаки та модулі для КАБів: нові подробиці удару по аеродрому у РФ

13:35

РФ атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром: що відомо

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти