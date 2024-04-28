У Німеччині ножем убили двох українців: копи підозрюють громадянина РФ

У межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Про це повідомили в Південному відділенні поліції Верхньої Баварії.
Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.
Як кажуть поліцейські, сигнал про двох поранених ножем чоловіків у торговому центрі надійшов на пульт чергового о 17:20. На момент приїзду медиків один із чоловіків уже помер від серйозних ножових поранень. Другий, попри зусилля лікарів, невдовзі помер у найближчій лікарні.
Що за регіон Верхня Баварія?
Верхня Баварія - один із семи адміністративних округів землі Баварії в Німеччині. Центр розташований у місті Мюнхен, повідомляє "Вікіпедія".
Кримінальна поліція почала розслідування подвійного вбивства. Наразі встановлюють точний перебіг подій, передумови та мотиви злочину.
Сьогодні підозрюваному з РФ обиратимуть запобіжний захід, але прокуратура вже клопотала про його тримання під вартою.
Убивство українських баскетболістів у Німеччині
Нагадаємо, у лютому нинішнього року в Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Як повідомила Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.
Трохи пізніше німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.
"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - зазначив Ніколенко.
Другий постраждалий в інциденті 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні від ножових поранень 20 лютого.
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