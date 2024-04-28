У Німеччині ножем убили двох українців: копи підозрюють громадянина РФ

У німецькому місті Мурнау від ножових поранень загинули двоє українців. Підозрюваний - громадянин країни агресора РФ.

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Німецькі копи за підозрою у вбивстві двох українців затримали росіянина / колаж Главред, фото УНІАН

У межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Про це повідомили в Південному відділенні поліції Верхньої Баварії.

Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Як кажуть поліцейські, сигнал про двох поранених ножем чоловіків у торговому центрі надійшов на пульт чергового о 17:20. На момент приїзду медиків один із чоловіків уже помер від серйозних ножових поранень. Другий, попри зусилля лікарів, невдовзі помер у найближчій лікарні.

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Що за регіон Верхня Баварія? Верхня Баварія - один із семи адміністративних округів землі Баварії в Німеччині. Центр розташований у місті Мюнхен, повідомляє "Вікіпедія".

Кримінальна поліція почала розслідування подвійного вбивства. Наразі встановлюють точний перебіг подій, передумови та мотиви злочину.

Сьогодні підозрюваному з РФ обиратимуть запобіжний захід, але прокуратура вже клопотала про його тримання під вартою.

Убивство українських баскетболістів у Німеччині

Нагадаємо, у лютому нинішнього року в Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Як повідомила Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.

Трохи пізніше німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - зазначив Ніколенко.

Другий постраждалий в інциденті 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні від ножових поранень 20 лютого.

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