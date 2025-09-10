Рус
"Тварина": Трамп різко висловився про вбивство 23-річної українки у США

Віталій Кірсанов
10 вересня 2025, 17:15
49
Американські ЗМІ поширили заяву сім'ї загиблої дівчини.
Трамп різко висловився про вбивство 23-річної українки у США
Трамп різко висловився про вбивство 23-річної українки в США / колаж: Главред, фото: instagram.com/lucaveros225, Truth Social

Коротко:

  • Ірина Заруцька нещодавно переїхала жити до свого бойфренда у США
  • Трамп вважає, що вбивцю українки мають засудити до смертної кари

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для чоловіка, який жорстоко вбив 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Таку думку висловив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру й безпеки, має бути "швидко" (безсумнівно!) засуджена і засуджена тільки до смертної кари. Іншого вибору не може бути!" - написав Трамп.

відео дня

Тим часом американські ЗМІ поширили заяву сім'ї загиблої дівчини, в якій родичі закликали американських чиновників взятися за проблему громадської безпеки.

"Ми невимовно засмучені. Ірина приїхала сюди, щоб знайти спокій і безпеку, а замість цього її життя забрали в найжахливіший спосіб. Жодна сім'я не повинна переживати таке", - йдеться в заяві, яку публікує Newsweek.

За словами адвоката сім'ї, Ірина нещодавно переїхала жити до свого бойфренда і відвідувала курси англійської мови. У вечір своєї смерті вона написала своєму партнеру, що їде додому, але коли дівчина так і не приїхала, він занепокоївся.

"Після прибуття на станцію вони були спустошені, дізнавшись, що Ірина померла на місці події", - заявив адвокат.

Убивства українців за кордоном

Як писав Главред, у США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві - це 34-річний Декарлос Браун. Чоловік має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є бездомним.

У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

У Норвегії в готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України. У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця, з яким вона проживала.

У вересні 2022 року в притулку для біженців з України в селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

"Дуже скоро": в ОП після атаки на Польщу попередили Європу про велику трагедію

11:38

Холостяк Терен натякнув на нові стосунки: "Досить близькі"

11:12

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

