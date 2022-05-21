Українські військові точним ударом знищили гармату Піон окупантів: видовищне відео

Війна в Україні / скріншот

Бійці Національної гвардії України знищили гармату Піон, з якої росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк та зруйнували міст між обласним центром та Лисичанськом.

"Швидко покарання прийшло. Гвардійці знищили "Піон", який зруйнував Павлоградський міст і обстрілював Сєвєродонецьк", - написав начальник Луганської ОВ Сергій Гайдай.

Він також подякував російським пропагандистам за "наводку".

"Хвалилися, а тепер і в пакети зібрати нічого", - зауважив керівник ОВА.

Росіяни знову знищили міст

Російські війська знову знищили міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком в Луганській області. Вперше міст був зруйнований росіянами в 2014 році.

"У липні 2014 року при звільненні Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту між Сєвєродонецьком і Лисичанськом під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст був відновлений в 2016 році. Сьогодні історія повторилася", - написав Гайдай.

При цьому він додав, що сполучення між містами зберігається.

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Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив заяву про те, що з'явилися підстави говорити про перехід військ Росії до оборонних дій по всій лінії бойових зіткнень. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні для оборони позиції.

У НАТО розповіли, що силам оборони України вдалося переломити хід подій у війні з Росією. Київ у підсумку може здобути перемогу над Москвою. Причому тепер може з'явитися можливість відвоювати окуповані Крим і Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна готова перейти до масштабного контрнаступу на зайняті військами Росії позиції. Однак для цього потрібні поставки важких озброєнь в терміновому порядку. ЗСУ планують звільнити південні та східні області з-під російської окупації.

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