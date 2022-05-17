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Армія Росії від Херсона до Харкова поступово стала переходити в оборону - Арестович

17 травня 2022, 22:58

Війська РФ продовжують наступ тільки на двох напрямках - на Ізюмському та Луганському, вважає Олексій Арестович.

Арестович війська
Російські війська виходять на ділянки, на яких збираються оборонятися - Арестович / Колаж УНІАН

Війська Росії по всій ділянці бойових дій від Херсона до Харкова почала поступово переходити до оборони. Єдині напрямки, де вони ще не перейшли до таких дій – Ізюмський та Луганський. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

У інтерв'ю на YouTube-каналі Фейгін Live він розповів про те, що дії російських військ вказують на їх перехід до оборонних дій. Окупаційна армія намагається вийти на ділянки, де буде легше тримати оборону.

читайте такожВорог окопується на Херсонщині та Запоріжчині: війна з РФ переходить у затяжну фазу - Резніков"На всіх напрямках російські війська зараз отримали таку команду. Це видно за їхніми діями. За задумом, я так розумію, вони намагаються вийти на ділянки, які зручніше обороняти. Здебільшого це пагорби, населені пункти та природні рубежі на кшталт річок та ярів. Вони почали копати. Частина військ продовжує наступати, щоб зайняти систему рубежів – опорних пунктів, доріг. А частина за їхньою спиною вже закопуються на повну силу. У деяких місцях вже закопуються й ті, які на першій лінії стоять", - зазначив Арестович.

За його словами, можна обережно сказати, що війська РФ в Україні почали переходити до оборони по всій ділянці військових дій – від Херсона до Харкова. Наступ триває на Ізюмському та Луганському напрямках.

"Можна сказати, акуратно, що російська армія почала переходити до оборони по всій ділянці від Херсона до Харкова. Єдине, де вони цього ще не роблять – це Ізюмський та Луганський напрямки. Там ще дотискають", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор до захопленої автономної республіки Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія очікує на отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня – початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступальні дії у Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

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