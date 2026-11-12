Нові правила бронювання в Україні: що чекає на працівників

Підприємствам зі статусом, що спливає в листопаді–грудні, підготували автоматичне продовження, а компанії з недійсними критеріями його втратять.

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Як тепер підтверджувати статус критичного підприємства / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Хто може втратити статус критичності

Які дві умови тепер потрібні для броні

До якої дати продовжать статус критичності

Статус критичності для підприємств, у яких він завершується в листопаді–грудні 2026 року, планують автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року. Відповідний проєкт акта про перехідний період уже підготували, щоб критично важливий бізнес не зупинився під час перебудови системи бронювання, повідомляє Міністерство економіки.

Перехід пов'язаний з рішенням Кабміну від 27 жовтня 2026 року, яким уряд оновив порядок отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства. Новий алгоритм розписує етапи, відповідальних виконавців і строки переходу.

Найчутливіший для бізнесу крок – перегляд уже наданих статусів. Компанії, які стали критичними за критеріями, що втратили чинність, цього статусу позбавлять. Водночас вони зможуть одразу подати нову заявку, якщо відповідають іншим чинним підставам.

Критерії майже погоджені, ліміти вже діють

Галузеві критерії переглянули 90% державних органів, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації. Координаційний центр погодив їх на двох засіданнях, вклавшись у визначений 10-денний строк. Решта держорганів отримала пропозиції доопрацювати свої напрацювання, після чого їх знову розгляне Коордцентр.

Далі держоргани разом із Мін'юстом мають провести державну реєстрацію відповідних актів – на це відведено до п'яти робочих днів. Лише після реєстрації нові критерії набудуть чинності.

Окремий дедлайн стосувався паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів: до 10 листопада підприємства ПЕК та ОПК мали привести кількість заброньованих працівників у відповідність до ліміту в 95%. При цьому бронь обов'язково мала залишитися за фахівцями, задіяними у виробництві та аварійно-відновлювальних роботах.

"Згідно з чинними нормами недотримання підприємством визначеної квоти більше ніж 10 робочих днів може бути підставою для скасування статусу критичності", – наголошують у Мінекономіки.

Дві нові умови для критичності

Компанії, для яких профільні вимоги лишилися незмінними, подають документи до центральних органів виконавчої влади та ОВА у звичному порядку – за 2–3 місяці до кінця строку дії. Втім сама перевірка стала суворішою.

"Однак тепер для отримання або планового продовження статусу критичності недостатньо просто відповідати базовим фінансовим чи галузевим показникам", – зазначають у міністерстві.

Перша умова – роботодавець має довести, що зупинка роботи підприємства зашкодить обороноздатності держави, життєзабезпеченню населення, функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури або макрофінансовій стабільності країни.

Друга – компанія має працювати в одній із 13 сфер, без яких держава не може функціонувати у воєнний час:

безпека та енергетика: ОПК, ПЕК, аварійно-рятувальні служби;

виробництво та будівництво: добувна і переробна промисловість, будівництво, агровиробництво та продовольча безпека;

інфраструктура та сервіси: транспорт і логістика, ІТ, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я, роздрібна торгівля.

Цей перелік не є остаточним: його можуть розширити за поданням профільного міністерства чи ОВА, погодженим із Координаційним центром.

Що варто перевірити через зміни бронювання

Адвокат Олексій Мендрук радить роботодавцям перевірити статус критично важливого підприємства та стежити за оновленням галузевих і регіональних критеріїв. Найбільше запитань, на його думку, може виникнути в компаній, які отримали цей статус переважно за економічними показниками.

Коментуючи нові обмеження бронювання, Мендрук зазначив, що повернення до 100% бронювання можливе лише за певною процедурою.

"Як ви зрозуміли, то 100% бронювання вже не буде. І якщо воно буде, то лише за умови механізму, коли частину таких людей будуть усе ж таки відправляти на фронт за певною процедурою, яку ми також побачимо", - сказав адвокат.

Військовозобов’язаним Мендрук радить перевірити, чи належним чином оформлено їхнє право на відстрочку та чи актуальні підтвердні документи.

"Якщо маєте право на відстрочку, актуалізуйте ці документи, зверніться до ЦНАПу або через Резерв+, оформіть відстрочку", - наголосив він.

Зміни у бронюванні працівників - новини за темою

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проєкт змін до правил бронювання, який передбачав зниження лімітів для оборонної та енергетичної галузей. У проєкті пропонувалося скорочення квот до 85% для оборонно-промислового та енергетичного секторів.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що перегляд системи бронювання не призведе до радикальних змін для критично важливих підприємств оборонної та енергетичної сфер. За його словами, постанова перебуває на стадії опрацювання і буде доопрацьована перед оприлюдненням.

Адвокат Олексій Мендрух пояснив, що невідповідність вимогам щодо військового обліку або статусу роботодавця може стати підставою для відмови у бронюванні навіть на підприємстві з правом бронювання. Механізм подання списків передбачає електронне подання даних через портал "Дія" відповідно до постанови №76.

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