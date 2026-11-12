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Українська РЕБ змогла збити "Орєшнік" з курсу: в The New York Times розкрили деталі

Юрій Берендій
12 листопада 2026, 13:57
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Українська РЕБ здатна відхиляти ракети РФ від цілей. Система "Ліма", за даними військових, вплинула на 62 запущені "Кинджали" та ракети "Орєшнік".

Як Україна могла збити з курсу ракету
Як Україна могла збити з курсу ракету "Орєшнік" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Читайте у матеріалі:

  • Як Україна використовує GPS-спуфінг проти російських ракет
  • Чому смартфони киян показують місцезнаходження в Перу
  • Що відомо про протидію системи "Ліма" ракетам "Орєшнік"

Українська система радіоелектронної боротьби "Ліма Квант" здатна дезорієнтувати російські ракети та безпілотники, змушуючи їх відхилятися від заданих маршрутів. За твердженням українських військових, система могла вплинути навіть на траєкторію гіперзвукових ракет "Орєшнік", які Росія вважає одними зі своїх найсучасніших розробок. Про це йдеться у статті американського видання The New York Times.

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Як працює українська система "Ліма"

Розробкою технології займається українська оборонна компанія Cascade Systems, яка майже чотири роки тому почала створювати антени для протидії російським повітряним атакам. До вдосконалення розробки долучився підрозділ територіальної оборони Київської області "Нічна варта".

Особливість системи полягає у використанні електромагнітних перешкод, які впливають на навігаційне обладнання ворожих ракет і дронів. Водночас технологія має побічний ефект: її робота позначається на GPS звичайних користувачів.

"Ми просто змінили сигнал і активували "пасхальне яйце", яке було приховане в системі з самого початку", - розповів командир підрозділу "Нічна варта" з позивним "Алхімік".

Саме так українські розробники вирішили використовувати фальшиві координати замість звичайного глушіння навігаційних сигналів. Замість справжнього місцезнаходження пристрої почали отримувати координати столиці Перу - Ліми. Звідси й назва технології.

Скільки російських ракет і дронів відхилила "Ліма"

За інформацією Cascade Systems, лише за перші три місяці 2025 року комплекс відхилив понад 30 крилатих ракет і 10 тисяч безпілотників. Окремо військові навели статистику щодо російських аеробалістичних ракет "Кинджал".

За словами "Алхіміка", із 62 ракет цього типу, запущених по районах, які захищає "Ліма Квант", 33 розпалися в повітрі, а решта були відхилені від визначених цілей.

Водночас журналісти The New York Times зазначають, що незалежно перевірити наведені показники неможливо. Українські Повітряні сили у своїх повідомленнях справді згадували ракети, які не досягли цілей, однак це не дає змоги встановити конкретну роль системи.

Система РЕБ
Система РЕБ "Ліма" / Інфографіка: Главред

Чи могла українська РЕБ зупинити "Орєшнік"

Найбільш показовим епізодом командир "Нічної варти" назвав російську атаку 24 травня, коли у напрямку Київської області запустили дві надзвукові ракети "Орєшнік".

За його словами, після попередження американської розвідки про підготовку запуску один із військовослужбовців застосував "Ліма Квант" для протидії російським ракетам.

"Перший "Орєшнік" влучив у гаражі в Київській області за кілька миль від будь-якої військової цілі. Другий розлетівся на шматки й впав на окупованій Росією території", - розповів "Алхімік".

Росія позиціонує "Орєшнік" як одну зі своїх найсучасніших ракетних розробок і стверджує, що її швидкість не дозволяє американським комплексам Patriot перехоплювати такі цілі.

Українська РЕБ змогла збити
РС-26 "Рубіж" (Орєшнік) / Інфографіка: Главред

Чому через українську РЕБ GPS показує Перу

Робота системи має наслідки не лише для російських засобів ураження. У районах, де розгорнуті антени "Ліми", навігація смартфонів, автомобілів і спортивних годинників може визначати місцезнаходження користувачів за тисячі кілометрів від їхнього реального розташування.

Зокрема, мешканці Києва нерідко опиняються на картах у столиці Перу. Через це виникають проблеми з роботою таксі, служб доставки та інших сервісів, які залежать від точності GPS.

Ситуація настільки поширилася, що українці почали користуватися паперовими картами й завантажувати офлайн-навігацію. А назва "Ліма" навіть перетворилася на побутове дієслово, яким позначають збої геолокації.

Водночас українські військові визнають, що технічні незручності є меншою проблемою порівняно з можливістю захистити міста від російських повітряних атак.

Що відомо про ракету "Орєшнік" - думка експерта

Російська ракета "Орєшнік" може бути непридатною для повноцінного застосування зі звичайною бойовою частиною, а її розробку, ймовірно, припинили ще у 2018 році. Авіаційний експерт Костянтин Криволап вказує на серйозні технічні проблеми цієї системи. Про це він повідомив у коментарі Главреду.

За оцінкою фахівця, конструкція російської ракети передбачає насамперед оснащення ядерним зарядом. Сам проєкт, імовірно, не виправдав очікувань розробників, тому його могли згорнути ще кілька років тому.

Криволап також звернув увагу на технічну перешкоду, яка ускладнює використання ракети з неядерним оснащенням. Для такого варіанта конструкція повинна мати спеціальний захист від високих температур.

"А конвенційна версія фактично неможлива ще й тому, що для цього потрібен серйозний тепловий захист, без якого така ракета просто не зможе виконувати заявлені характеристики, оскільки буде вибухати в космосі через надмірне нагрівання", - пояснив експерт.

Удари "Орєшніком" по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки МО України Олег Іващенко поінформував про перекидання та розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік". Окрім розгортання ракетних сил, розвідка фіксує встановлення у сусідній країні ретрансляторів радіосигналів для наведення російських ударних БпЛА, водночас оцінюючи поточний рівень безпосередньої воєнної загрози вторгнення з білоруського напрямку як низький.

До цього, російський диктатор Володимир Путін заявив, що черговий пуск комплексу "Орєшнік" по Україні в ніч на 24 травня мав суто випробувальний характер, стверджуючи, що армія РФ свідомо вдарила по "сараю" в районі Білої Церкви на Київщині для перевірки ефективності розсіювання бойових блоків. За його словами, одразу після падіння блоків до місця влучання були спрямовані безпілотники, які зафіксували результати та параметри застосування цієї зброї.

Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив розширені деталі масованої комбінованої атаки РФ у ніч на 24 травня, під час якої окупанти застосували дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" (зокрема по Білій Церкві та тимчасово окупованій Донеччині) та близько 600 безпілотників.

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