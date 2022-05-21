На Луганщині росіяни не встигли втекти від пострілу з українського гранатомета: яскраве відео

На Луганщині росіяни не встигли втекти від пострілу з українського гранатомета / скріншот з відео і фото УНІАН

У мережі з'явилося відео, як бійці ЗСУ точним пострілом підбивають і спалюють російську техніку разом з окупантами в місті Рубіжне, що на Луганщині.

"У Рубіжному окупанти намагалися втекти на техніці, але снаряд українського РПГ був швидшим", - йдеться в описі до відео.

У ролику чітко видно, як по дорозі швидко їде російська військова техніка. Її помічають українські воїни - і негайно стріляють по машині з ручного протитанкового гранатомета.

Як не намагалися окупанти сховатися, то снаряд наздогнав і вразив ціль

"Лівіше, лівіше. Краса!",- лаконічно прокоментував послідував за прильотом вибух голос українського воїна за кадром відео.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що двадцятирічний боєць 114-ї бригади територіальної оборони Київської області здійснив 21 постріл з РПГ-7 і фактично змусив російську колону зупинитися, що дало можливість ЗСУ повністю розгромити її.

Під час вторгнення в Україну російські війська намагалися захопити село Дмитрівка Бучанського району Київської області.

Бригада терроборони зупинила ворога. Для 90% бійців 114-ї бригади це була перша битва.

"Всупереч тому, що у них була тільки застаріла легка піхотна зброя, зупинили бронеколон російських військ. Це дозволило ЗСУ надалі розбити колону дотла", - розповіли вони.

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