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ЗСУ гнатимуть війська РФ з півдня і сходу України, для контрнаступу потрібна важка зброя - ГУР

20 травня 2022, 18:44

Росія використовувала проти України всі види озброєнь - починаючи від крилатих ракет і закінчуючи стратегічними бомбардувальниками, сказав Кирило Буданов.

Застосування ЗСУ гаубиці М-777 на фронті
Україні потрібні термінові постачання важкого озброєння, щоб прискорити контрнаступ ЗСУ - Буданов / Посольство США в Україні

Україна готова перейти до широкомасштабного контрнаступу проти армії Росії на своїй території. Однак для цього потрібні термінові постачання важких озброєнь, які повинні нівелювати перевагу російських військ у військовій техніці. Росіяни вже використовували проти нашої держави широкий спектр своєї зброї. Наступ ЗСУ за низкою напрямків вже йде, але без таких озброєнь воно буде дуже складним. У найближчі місяці українські війська мають намір витіснити окупантів з півдня і сходу країни. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

У інтерв'ю The Wall Street Journal він розповів про те, що для прискорення контрнаступу України армії потрібні ракетні системи середньої і великої дальності, великокаліберна артилерія і ударна авіація. Наступ українських військ, який наразі вже йде, буде дуже складно реалізувати без таких озброєнь.

читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - Жданов"Ми вже розпочали наступ у певних точках, але широкомасштабний наступ без цієї зброї буде дуже складним", - зазначив генерал.

За його словами, в планах армії України на найближчий місяць - концентрація зусиль з витіснення окупаційної російської армії із захоплених нею територій в південних і східних областях.

Також він додав, що Україна веде війну на своїй території і не повинна бути обмежена в озброєннях. Ворог вже застосував всі види своїх озброєнь, крім ядерної зброї.

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"Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження на використання якихось видів озброєнь, то я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєнь, якими володіє, починаючи від крилатих ракет, що запускаються з підводних човнів, і закінчуючи стратегічними бомбардувальниками",-підкреслив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна ставить перед собою завдання відновлення територіальної цілісності держави в межах кордонів на 1991 рік. Президент РФ Володимир Путін вже опинився в абсолютному глухому куті - він не може ані зупинити, ані виграти цю війну.

Війна Росії проти України

Спікер Банкової Олексій Арестович раніше заявив, що з'явилися ознаки переходу військ Росії до оборонних дій по всій лінії фронту. Окупанти окопуються і займають вигідніші для оборони позиції.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу у війні проти Росії. Українській армії вже вдалося змінити хід подій на полі бою. У Києва з часом з'явиться можливість звільнити захоплені російськими військами Крим та Донбас.

Фахівці Інституту вивчення війни у США прогнозують спробу військ РФ утримати свої позиції на захід від Вовчанська Харківської області. Окупанти спробують зберегти лінію постачання свого угруповання під Ізюмом. Однак через невдачі вони вже не можуть там вести наступ. Ймовірно, росіяни можуть вивести свої війська з Харківщини, а армія України перейде в наступ на Ізюмському напрямку.

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ЗСУ війська Росії ГУР Міноборони України війна Росії та України
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