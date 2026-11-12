'Вийти заміж': Білик зробила несподівану заяву про весілля

Ви дізнаєтеся:
- Чому Ірина Білик цілий рік не могла співати
- Про яке весілля мріє Ірина Білик
Народна артистка України Ірина Білик поділилася болісними спогадами про початок повномасштабної війни, розповіла, хто допоміг їй вистояти в найтемніший період, і несподівано зізналася у мріях про новий шлюб, повідомляє Blik.ua.
За словами співачки, початок повномасштабного вторгнення залишив у її душі глибоку травму. Протягом цілого року артистка взагалі не могла співати, а власна музика викликала в неї біль, нагадуючи про втрачений дім, у якому господарювали російські загарбники.
"У мене початок війни асоціюється лише з мовчанням. Я не могла співати цілий рік. Коли я чула свою музику, поверталася до свого життя. Класного, концертного. Я поверталася до свого дому, куди вже увійшли російські солдати й знищили півбудинку, усе, що в ньому було. А також апаратуру, на якій я працювала. Я навіть зараз не дуже хочу продовжувати цю тему, бо можу розплакатися", - поділилася Білик.
Пережити важкий період зірці допоміг її молодший син Табріз, якому на початку грудня виповниться 11 років. Хлопчик буквально витягував маму з пригніченого стану, веселив її й навіть готував сніданки. При цьому співачка зізналася, що справжній душевний спокій вона знаходить лише на сцені, яку вважає своїм світом.
Незважаючи на всі пережиті потрясіння, Ірина Білик з оптимізмом дивиться в майбутнє і мріє про особисте щастя. Співачка заявила, що хоче ще раз одягнути весільну сукню, але пов’язує цю подію з настанням миру в країні.
"Я мрію ще вийти заміж. Хочу гарне весілля, коли в Україні вже буде мир. Обов’язково я хочу великий концерт на площі. І щоб люди просто могли святкувати справді наш перший мирний день", - сказала Білик.
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