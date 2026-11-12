'Вийти заміж': Білик зробила несподівану заяву про весілля

Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про зруйнований окупантами будинок та плани щодо весілля після перемоги.

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Ірина Білик - весілля / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому Ірина Білик цілий рік не могла співати

Про яке весілля мріє Ірина Білик

Народна артистка України Ірина Білик поділилася болісними спогадами про початок повномасштабної війни, розповіла, хто допоміг їй вистояти в найтемніший період, і несподівано зізналася у мріях про новий шлюб, повідомляє Blik.ua.

За словами співачки, початок повномасштабного вторгнення залишив у її душі глибоку травму. Протягом цілого року артистка взагалі не могла співати, а власна музика викликала в неї біль, нагадуючи про втрачений дім, у якому господарювали російські загарбники.

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Ірина Білик - особисте життя / фото: instagram.com, Ірина Білик

"У мене початок війни асоціюється лише з мовчанням. Я не могла співати цілий рік. Коли я чула свою музику, поверталася до свого життя. Класного, концертного. Я поверталася до свого дому, куди вже увійшли російські солдати й знищили півбудинку, усе, що в ньому було. А також апаратуру, на якій я працювала. Я навіть зараз не дуже хочу продовжувати цю тему, бо можу розплакатися", - поділилася Білик.

Пережити важкий період зірці допоміг її молодший син Табріз, якому на початку грудня виповниться 11 років. Хлопчик буквально витягував маму з пригніченого стану, веселив її й навіть готував сніданки. При цьому співачка зізналася, що справжній душевний спокій вона знаходить лише на сцені, яку вважає своїм світом.

Ірина Білик - сім’я / фото: instagram.com, Ірина Білик

Незважаючи на всі пережиті потрясіння, Ірина Білик з оптимізмом дивиться в майбутнє і мріє про особисте щастя. Співачка заявила, що хоче ще раз одягнути весільну сукню, але пов’язує цю подію з настанням миру в країні.

"Я мрію ще вийти заміж. Хочу гарне весілля, коли в Україні вже буде мир. Обов’язково я хочу великий концерт на площі. І щоб люди просто могли святкувати справді наш перший мирний день", - сказала Білик.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

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