Україна атакувала п'ять найбільших НПЗ Росії: Генштаб назвав уражені заводи

Найвіддаленіша ціль розташована в Омську, майже за 2500 кілометрів від українського кордону.

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Пожежі на російських НПЗ/ Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Під ударами опинилася вся п'ятірка найпотужніших НПЗ країни-агресорки

Саратовський завод після атаки зупинив роботу

Омськ розташований за 2500 км від українського кордону

Сили оборони України з 30 жовтня уразили всі п'ять найпотужніших нафтопереробних заводів країни-агресорки Росії - Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський. Крім них, під ударами опинилися менші Новокуйбишевський і Саратовський НПЗ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

У Генштабі назвали ці удари "далекобійними санкціями" і наголосили, що Сили оборони системно виводять з ладу російську нафтопереробку.

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Що відомо про удар по Омському НПЗ

Найвіддаленішою ціллю став Омський НПЗ, розташований майже за 2500 кілометрів від українського кордону. Пожежа на заводі спалахнула 11 листопада.

"Підрозділи Сил оборони України уразили Омський НПЗ - гіганта російської нафтопереробки, який щодня живить пальним війну проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, завод здатний переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки там становить близько 99%.

Які ще НПЗ Росії уразили Сили оборони

У Генштабі зазначили, що вже підтверджено результати уражень Кірішського та Саратовського заводів:

Кірішський НПЗ (ТОВ Кінеф, Ленінградська область) - удар у ніч на 9 листопада. Завод потужністю близько 20 млн тонн нафти на рік забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки РФ. Пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти, установку ЕЛОУ та дві установки охолодження.

- удар у ніч на 9 листопада. Завод потужністю близько 20 млн тонн нафти на рік забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки РФ. Пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти, установку ЕЛОУ та дві установки охолодження. Саратовський НПЗ - удар 7 листопада. Підприємство потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік працює на потреби армії РФ. Пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар на 10 тис. кубометрів, де виникло займання. Роботу заводу зупинено.

Військові пояснили, чому б'ють саме по установках первинної переробки.

"Удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для російської армії та зменшують доходи, з яких росія фінансує війну", - наголосили в Генштабі.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи варто Україні продовжувати удари по НПЗ Росії

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що президент США Дональд Трамп почав засуджувати українські удари по російських НПЗ. Водночас, на думку дипломата, нафтопереробка - не єдина вразлива ціль, удари по якій здатні вплинути на Росію.

"Є багато точок, атаки на які впливатимуть на Росію. Можна також бити по дата-центрах, маркетплейсах тощо", - зазначив Огризко.

Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зауважив, що удари по НПЗ мають кумулятивний ефект, але важливо правильно обирати ціль на заводі.

"Бити потрібно не лише по резервуарах, а передусім по тих вузлах, які існують в єдиному екземплярі та безпосередньо впливають на весь технологічний процес", - пояснив експерт.

Описуючи тактику таких атак, Романенко звернув увагу на масовість застосування дронів.

"Оператор запускає групу з 15 дронів на один об'єкт, але має можливість керувати кожним безпілотником окремо", - розповів він.

Удари по НПЗ Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по НПЗ Росії на вимогу Трампа. За його словами, це можливо лише на той період, поки США забезпечують Україну ракетами Patriot.

Агентство Reuters оцінило наслідки атак дронів на російську нафтопереробку. За його даними, з кінця жовтня удари вибили близько 30% потужностей нафтопереробки РФ. Сукупна потужність уражених заводів становить близько 300 тис. тонн нафти на добу.

Росія регулярно звинувачує Україну в атаках на свої НПЗ. У середині жовтня Москва звинуватила Київ у нових ударах по НПЗ.

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