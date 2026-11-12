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"Шахеди" атакують безшумно: "Флеш" попередив про нову тактику російських ударів

Юрій Берендій
12 листопада 2026, 12:53
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"Шахеди" можуть вимикати реактивний двигун перед ударом і летіти на інерції. "Флеш" також повідомив про польоти "Шахедів" на надзвичайно малій висоті.

Що відомо про нову тактику російських ударів
Що відомо про нову тактику російських ударів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що попередив Флеш:

  • "Шахеди" можуть атакувати майже без звуку
  • Низький політ ускладнює виявлення дронів
  • Військових закликали враховувати нову тактику

Російські війська змінюють підходи до застосування ударних безпілотників, що створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони. Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

відео дня

За його словами, військовими каналами поширилася інформація про нібито встановлення на російські безпілотники додаткових електричних двигунів. Однак ця версія не відповідає дійсності. Експерт звернув увагу на інший механізм, який дозволяє зменшити шум під час завершальної частини польоту.

"У групах ЗСУ в "Сигналі" поширюється інформація про додатковий електричний двигун на "Шахеді"для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є - це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом. Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тіші", - повідомив він.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Окрему увагу фахівець звернув на зміни у висоті польоту російських безпілотників. Такий підхід може ускладнювати роботу українських радіолокаційних станцій.

"Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху "Шахеда" немає перешкод (щоб наші РЛС їх не бачили)", - зазначив Бескрестнов.

Експерт попередив, що через особливості польоту безпілотник може з'явитися без попереднього виявлення.

"Ці два фактори слід враховувати МВГ та іншим. "Шахед" може з’явитися з нізвідки", - наголосив Сергій Бескрестнов.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія планує розгорнути 20 баз для запуску дронів - про що попередив експерт

Росія планує збільшити кількість майданчиків для запуску ударних безпілотників із 8 до 20, щоб наростити масштаби атак по Україні. Зокрема, окупанти облаштовують новий об'єкт у Міллеровому Ростовської області, де готують інфраструктуру для застосування реактивних дронів. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу.

На початковому етапі масового використання "Шахедів" російська армія мала близько восьми основних локацій для запуску безпілотників. Серед них були Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та район мису Чауда в окупованому Криму.

Збільшення виробничих потужностей змусило РФ переглянути потреби у стартовій інфраструктурі. За оцінкою Криволапа, росіяни розраховували виготовляти приблизно 3000 реактивних безпілотників і ще 2500 поршневих "Шахедів".

"Росіяни прийшли до висновку, що їм треба побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть по нас запускати", - пояснив експерт.

Окремо авіаційний експерт звернув увагу на те, що ці підрахунки не охоплюють безпілотники-імітатори "Гербера". Російська армія застосовує їх для створення хибних цілей, розвідки та перешкод.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив про нічний комбінований удар по енергетичній інфраструктурі та житловому сектору регіону. Внаслідок атаки було знеструмлено населені пункти у Рівненському та Сарненському районах, зокрема місто Костопіль. За даними очільника ОВА, об'єкти критичної інфраструктури оперативно перевели на резервне живлення від генераторів.

Заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, народний депутат Володимир Крейденко попередив про ризик транспортного розділення Києва на дві частини через системні удари російських військ по столичних мостах. Для створення резервної логістики дві понтонні переправи через Дніпро планують звести до лютого - початку березня 2027 року, щоб забезпечити пропуск щонайменше половини автомобільного потоку. На реалізацію цього проєкту загальною вартістю 2,2 млрд грн із державного бюджету вже виділено 1,2 млрд грн, а ще 1 млрд грн має спрямувати міський бюджет Києва.

Раніше, 9 листопада начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про ранковий удар російських військ по складському приміщенню в Одесі, про пожежу на якому поінформували о 09:46. Внаслідок влучання в об'єкт інфраструктури, де зберігалися продукти харчування, загинули троє людей, ще одна жінка дістала тяжкі поранення та перебуває у лікарні у важкому стані.

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