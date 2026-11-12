Найтепліший день тижня: де в Україні 13 листопада температура підскочить до +20

Найвищі температури очікуються на півдні та в Криму, а найхолоднішою ніч буде на Прикарпатті.

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Синоптики дали прогноз на п'ятницю, 13 листопада / фото: УНІАН

Коротко:

П'ятниця, 13 листопада, стане піком потепління

На півдні та в Криму до +18, місцями до +20

Дощі пройдуть на заході та півночі

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Потепління в Україні досягне піку в п'ятницю, 13 листопада: на півдні та в Криму вдень буде до +18 градусів, а подекуди температура підніметься до +20. Водночас на заході та півночі пройдуть дощі, а небо майже по всій країні затягнуть хмари.

Прогноз оприлюднив Укргідрометцентр. Найхолоднішою ніч буде в Івано-Франківській області: там очікують лише +1 градус.

Які регіони накриють дощі

Найбільше опадів припаде на західні області. Там очікується помірний, місцями невеликий дощ. Вночі буде +3…+5 градусів, вдень +6…+11.

На півночі погода буде схожою: місцями пройде помірний і невеликий дощ, хоча частина територій залишиться без опадів. Нічна температура становитиме +3…+5, денна +6…+10 градусів.

У центральних і східних областях переважно сухо, лише подекуди можливий невеликий дощ. У центрі вночі прогнозують +4…+6, на сході +4…+7 градусів. Вдень обидва регіони прогріються до +12…+14.

Погода в Україні 13 листопада / Фото: meteo.gov.ua

Де буде найтепліше

У південних областях хмарно, але без опадів. Вночі там буде +9…+11 градусів, вдень +14…+16.

Найвищі значення термометри покажуть у Криму, хоча там можливий невеликий дощ. Нічна температура на півострові становитиме +14…+16, денна +16…+18 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні найближчими днями зміниться: 11 листопада більшість регіонів накриють дощі та мокрий сніг, а вже у п'ятницю температура повітря місцями підніметься до +19 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що погода в Україні на початку тижня буде сухою і відносно теплою. Проте уже із середи на країну насунуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг і поривчастий вітер.

Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені.

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