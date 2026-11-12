Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Світ на порозі кліматичного рекорду: 2027-й може стати найспекотнішим за тисячу років

Анна Ярославська
12 листопада 2026, 13:23
google news Підпишіться
на нас в Google
Цьогоріч планета практично напевно увійде до двох найтепліших років за весь час спостережень, а 2027-й має 96% шансів його перевершити.
Спека
Спека б'є рекорди - чому 2027 рік може стати найгарячішим в історії / Фото: pixabay.com ​

Головні цифри:

  • 2026 рік стане першим або другим найтеплішим в історії
  • Шанс рекорду у 2027 році оцінюється у 96%
  • Ель-Ніньо може стати найсильнішим за останнє тисячоліття

2026 рік практично напевно стане найтеплішим або другим найтеплішим в історії метеоспостережень, а 2027-й, імовірно, буде ще спекотнішим через рекордне природне кліматичне явище Ель-Ніньо. До такого висновку незалежно одна від одної дійшли три кліматичні служби.

Про це пише науково-популярне видання IFLScience з посиланням на оцінки європейської програми Copernicus, аналітичного ресурсу Carbon Brief та некомерційного дослідницького центру Berkeley Earth. Прогнози оприлюднили на старті кліматичної конференції ООН COP31 в Анталії (Туреччина).

відео дня

Наскільки ймовірний рекорд 2026 року?

Оцінки служб помітно різняться. За даними Berkeley Earth, імовірність того, що 2026-й стане найтеплішим роком в історії, становить 95%. Аналіз ERA5 від служби зміни клімату Copernicus дає лише близько 20%, але вважає "практично певним" щонайменше друге місце.

Carbon Brief, усереднивши шість наборів даних, оцінює шанс 2026 року обійти рекордний 2024-й у 67%. Науковець Berkeley Earth Роберт Роде пояснив розбіжність нюансами розрахунків.

"[Різниця] частково зводиться до дрібних нюансів (сотих часток градуса) в оцінці тепла з початку року, а також попереднього рекорду 2024 року", - сказав Роде виданню IFLScience.

За всіма сценаріями середня глобальна температура року перевищить доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C. Це станеться вдруге в історії - після 2024-го, коли, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), показник сягнув 1,55°C. У свіжому звіті ВМО середню температуру за січень-вересень 2026 року оцінено в 1,47°C, і до кінця року вона, ймовірно, зросте.

Дані Copernicus Climate Change Service/ECMWF (ERA5), CC BY 4.0
Дані Copernicus Climate Change Service/ECMWF (ERA5), CC BY 4.0

Чому 2027 рік може стати ще спекотнішим?

Головна причина - Ель-Ніньо, тепла фаза кліматичного циклу в тропічній частині Тихого океану, під час якої океан віддає тепло в атмосферу. Довгострокове потепління спричиняють передусім викиди CO2 та інших парникових газів, а Ель-Ніньо посилює його в ті роки, коли воно активне.

У вересні температура поверхні моря в регіоні Ніньо 3.4 - головному індикаторі сили явища - перевищила попередній рекорд листопада 2015 року (2,72°C) і відтоді не опускалася нижче. Майже всі прогнозні моделі очікують піку в листопаді-грудні на рівні близько 4°C або трохи менше, що приблизно на градус вище за попередній рекорд.

Кліматолог Зік Хаусфатер, відповідаючи на запитання читачів Carbon Brief, назвав темпи розвитку Ель-Ніньо безпрецедентними.

"Це Ель-Ніньо розвивається так швидко і досягає таких високих температур поверхні моря, що це просто приголомшує. Ми не бачили нічого подібного в історичних записах, і воно може стати найсильнішим Ель-Ніньо за останнє тисячоліття", - написав він.

Оскільки глобальна температура відстає від піку Ель-Ніньо приблизно на три місяці, Carbon Brief прогнозує для 2027 року 1,74°C понад доіндустріальний рівень. Через довгий горизонт прогнозу діапазон невизначеності широкий: з імовірністю 90% показник опиниться між 1,54°C і 1,95°C.

В оновленні "Стан клімату" аналітики наводять і підсумкові шанси на нові рекорди.

"Це дає 2027 року 96% шансів стати теплішим за будь-який попередній рік, включно з 2026-м. Існує 98% імовірність, що принаймні один із років - 2026 або 2027 - встановить новий рекорд", - йдеться в документі.

Роде наголосив, що рекорди не припиняться, доки людство не скоротить викиди.

"Проблема - у швидкому й прискорюваному потеплінні, яке триватиме, доки нам не вдасться суттєво скоротити антропогенні викиди парникових газів. Поки це триває, слід очікувати багатьох нових рекордів", - сказав він.

Чим загрожує рекордна спека?

У звіті ВМО йдеться, що спека вже позначилася на житті людей. Лише європейські хвилі спеки, за попередніми оцінками, спричинили близько 30 тисяч надлишкових смертей, а в Індії у квітні екстремальної спеки зазнали 146,5 млн людей. Наступного року, після Ель-Ніньо, прогнозують ще більше небезпечних погодних явищ.

Хаусфатер у коментарі IFLScience назвав найтривожнішим наслідком зміни опадів у тропіках.

"Думаю, найтривожніші наслідки - це зміни опадів у тропіках, які є найсильнішим і найстабільнішим впливом потужних Ель-Ніньо. Серед них - значне скорочення опадів в Індонезії та на Морському континенті, на Філіппінах, в Амазонії та Південній Африці. Ці посухи також пов'язують із сильними пожежами в Індонезії та Амазонії, що супроводжуються викидами й забрудненням повітря", - сказав він.

Як повідомляв Главред, Ель-Ніньо 2026-2027 років може спричинити близько 451 тисячі додаткових смертей від спеки. Згідно з прогнозом наслідків аномальної спеки, кількість екстремально спекотних днів зросте на 44%. Найбільше жертв очікують у Нігерії та Індонезії.

Про ризик формування супер Ель-Ніньо кліматологи попереджали й раніше. Вони прогнозували, що найпотужніше Ель-Ніньо принесе на Землю екстремальну спеку та катаклізми. Рекордна температура поверхні океану в регіоні Ніньо 3.4 ці прогнози підтверджує.

Тим часом в Україні синоптики оцінюють перспективи прийдешньої зими. За їхніми прогнозами, зима 2026-2027 років принесе як морози до -20°C, так і відлиги.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
клімат спека глобальне потепління
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви

Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви

14:44Війна
Переговори щодо завершення війни змінять формат: Стубб анонсував важливу зустріч

Переговори щодо завершення війни змінять формат: Стубб анонсував важливу зустріч

14:32Політика
Україна атакувала п'ять найбільших НПЗ Росії: Генштаб назвав уражені заводи

Україна атакувала п'ять найбільших НПЗ Росії: Генштаб назвав уражені заводи

13:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

Прикрашатиме сад навіть у морози: яку рослину варто посадити восени

Прикрашатиме сад навіть у морози: яку рослину варто посадити восени

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнати

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнати

Батарея гаряча зверху, але холодна знизу: чому не варто одразу спускати повітря

Батарея гаряча зверху, але холодна знизу: чому не варто одразу спускати повітря

Останні новини

14:53

Волосся буде густим і гарним: п'ять секретів миття голови француженок

14:50

Як повторно використовувати винні корки: три побутові способи

14:44

Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви

14:41

Як отримати нові кущі малини без купівлі саджанців: простий спосіб для осені

14:32

Переговори щодо завершення війни змінять формат: Стубб анонсував важливу зустріч

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
14:27

Навіщо ставити миску із сіллю на підвіконня: хитрість для холодної пори

14:10

Меру Дніпра Філатову загрожує відкриття справи про держзраду — ЗМІ

13:59

"Вийти заміж": Білик зробила несподівану заяву про весілля

13:59

Україна атакувала п'ять найбільших НПЗ Росії: Генштаб назвав уражені заводи

Реклама
13:57

Українська РЕБ змогла збити "Орєшнік" з курсу: в The New York Times розкрили деталі

13:47

Нові правила бронювання в Україні: що чекає на працівників

13:44

Поверне скатертині білосніжний вигляд: що додати у пралку під час прання

13:23

Світ на порозі кліматичного рекорду: 2027-й може стати найспекотнішим за тисячу років

13:20

"Забракло розуму": російський генерал висміяв Путіна і визнав поразку у війні

13:18

"Час зникнути": Меган Маркл ухвалила важке рішення

12:53

"Шахеди" атакують безшумно: "Флеш" попередив про нову тактику російських ударів

12:51

Найтепліший день тижня: де в Україні 13 листопада температура підскочить до +20

12:39

Солому до дерев прив'язують не для краси - навіщо японці роблять це щороку

12:39

Чим розпалити багаття за секунди: топ-5 несподіваних речей із ванної та смітника

12:34

Відомий режисер показав, як виглядає після операції на обличчі через рак

Реклама
12:32

"До таких реалій не вчили бути готовими": ведуча ТСН відверто розповіла про висвітлення війни в марафоні "Єдині Новини"

12:21

НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби замість протидії корупції - Постернак

12:09

У Кремлі накинулися на Європу перед зустріччю Путіна з посланцями Трампа

11:56

Візит до Путіна після Абу-Дабі: чого очікувати від зустрічі Віткоффа та Кушнера в Кремлі

11:49

"Був у російській військовій формі": зірка "Дизель шоу" розповів про курйоз в укритті

11:42

Аномальна спека може вбити до 500 тисяч людей: в ЗМІ розкрили загрозу Ель-Ніньо

11:28

В Україні фіксують збої в роботі Starshield: Зеленський заявив про невипадковість

11:20

Китайський гороскоп на завтра, 13 листопада: Свиням — прибуток, Щурам — вплив

11:02

Тане на очах: Пугачову, яка сильно схудла, застали на прогулянці з Галкіним

11:02

Мир став ближчим: Віткофф зробив заяву після переговорів в Абу-Дабі

10:52

"Кармічне кохання" Енн Гетевей і Шекспіра: які відомі люди вірили в реінкарнацію та що розповідають про минулі життя

10:44

Відео на всю гучність та голосні розмови у кафе: як реагувати, щоб не нарватися на скандал

10:41

Курс долара і євро може різко злетіти: банкір озвучив прогноз на 16-22 листопада

10:38

"Батько її дітей": зірка "Сватів" зробив зізнання щодо Анни Кошмал

10:35

Голлівуд втратив легенду: помер актор Стейсі Кіч, відомий за серіалами "Втеча"

10:15

Картонні коробки не варто одразу викидати - розумні способи використання

09:54

Росія вдарила по Україні ракетами та 123 дронами: скільки цілей знешкодила ППО

09:42

"Є цілий набір": Білоножко висловилася щодо пластичних операцій

09:38

Диверсія у глибокому тилу РФ: "Атеш" зірвав постачання пального окупантам

09:35

Вийшла до магазину і зникла: у Нідерландах знайшли мертвою 16-річну українку

Реклама
09:18

Гороскоп Таро на завтра, 13 листопада: Овнам — фінансовий прорив, Левам — зміни

09:14

Як зменшити споживання електрики бойлером: експерти назвали прості хитрощіВідео

08:51

Апетити Путіна ширші за Донбас: в ISW пояснили, як РФ використала переговори

08:49

Прихильниця Путіна Надія Бабкіна знесиліла: співачка не може самостійно ходити

08:32

У Києві чути вибухи, є влучання у дев'ятиповерхівку: що відомо

08:25

Гороскоп на завтра, 13 листопада: Дівам - прибуток, Рибам - успіх

08:21

"Цей день міг стати останнім": українська телеведуча потрапила в серйозну ДТП

08:10

Угода Трампа з Путіним опинилася під загрозою: Невзлін назвав причинуПогляд

08:05

Авто з топвійськовим РФ вибухнуло в Петербурзі: подробиці

07:50

"Мені про це сказали ще в лікарні": Кейт Міддлтон висловилася щодо онкології

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти