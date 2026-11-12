Світ на порозі кліматичного рекорду: 2027-й може стати найспекотнішим за тисячу років

Цьогоріч планета практично напевно увійде до двох найтепліших років за весь час спостережень, а 2027-й має 96% шансів його перевершити.

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Спека б'є рекорди - чому 2027 рік може стати найгарячішим в історії / Фото: pixabay.com ​

Головні цифри:

2026 рік стане першим або другим найтеплішим в історії

Шанс рекорду у 2027 році оцінюється у 96%

Ель-Ніньо може стати найсильнішим за останнє тисячоліття

2026 рік практично напевно стане найтеплішим або другим найтеплішим в історії метеоспостережень, а 2027-й, імовірно, буде ще спекотнішим через рекордне природне кліматичне явище Ель-Ніньо. До такого висновку незалежно одна від одної дійшли три кліматичні служби.

Про це пише науково-популярне видання IFLScience з посиланням на оцінки європейської програми Copernicus, аналітичного ресурсу Carbon Brief та некомерційного дослідницького центру Berkeley Earth. Прогнози оприлюднили на старті кліматичної конференції ООН COP31 в Анталії (Туреччина).

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Наскільки ймовірний рекорд 2026 року?

Оцінки служб помітно різняться. За даними Berkeley Earth, імовірність того, що 2026-й стане найтеплішим роком в історії, становить 95%. Аналіз ERA5 від служби зміни клімату Copernicus дає лише близько 20%, але вважає "практично певним" щонайменше друге місце.

Carbon Brief, усереднивши шість наборів даних, оцінює шанс 2026 року обійти рекордний 2024-й у 67%. Науковець Berkeley Earth Роберт Роде пояснив розбіжність нюансами розрахунків.

"[Різниця] частково зводиться до дрібних нюансів (сотих часток градуса) в оцінці тепла з початку року, а також попереднього рекорду 2024 року", - сказав Роде виданню IFLScience.

За всіма сценаріями середня глобальна температура року перевищить доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C. Це станеться вдруге в історії - після 2024-го, коли, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), показник сягнув 1,55°C. У свіжому звіті ВМО середню температуру за січень-вересень 2026 року оцінено в 1,47°C, і до кінця року вона, ймовірно, зросте.

Дані Copernicus Climate Change Service/ECMWF (ERA5), CC BY 4.0

Чому 2027 рік може стати ще спекотнішим?

Головна причина - Ель-Ніньо, тепла фаза кліматичного циклу в тропічній частині Тихого океану, під час якої океан віддає тепло в атмосферу. Довгострокове потепління спричиняють передусім викиди CO2 та інших парникових газів, а Ель-Ніньо посилює його в ті роки, коли воно активне.

У вересні температура поверхні моря в регіоні Ніньо 3.4 - головному індикаторі сили явища - перевищила попередній рекорд листопада 2015 року (2,72°C) і відтоді не опускалася нижче. Майже всі прогнозні моделі очікують піку в листопаді-грудні на рівні близько 4°C або трохи менше, що приблизно на градус вище за попередній рекорд.

Кліматолог Зік Хаусфатер, відповідаючи на запитання читачів Carbon Brief, назвав темпи розвитку Ель-Ніньо безпрецедентними.

"Це Ель-Ніньо розвивається так швидко і досягає таких високих температур поверхні моря, що це просто приголомшує. Ми не бачили нічого подібного в історичних записах, і воно може стати найсильнішим Ель-Ніньо за останнє тисячоліття", - написав він.

Оскільки глобальна температура відстає від піку Ель-Ніньо приблизно на три місяці, Carbon Brief прогнозує для 2027 року 1,74°C понад доіндустріальний рівень. Через довгий горизонт прогнозу діапазон невизначеності широкий: з імовірністю 90% показник опиниться між 1,54°C і 1,95°C.

В оновленні "Стан клімату" аналітики наводять і підсумкові шанси на нові рекорди.

"Це дає 2027 року 96% шансів стати теплішим за будь-який попередній рік, включно з 2026-м. Існує 98% імовірність, що принаймні один із років - 2026 або 2027 - встановить новий рекорд", - йдеться в документі.

Роде наголосив, що рекорди не припиняться, доки людство не скоротить викиди.

"Проблема - у швидкому й прискорюваному потеплінні, яке триватиме, доки нам не вдасться суттєво скоротити антропогенні викиди парникових газів. Поки це триває, слід очікувати багатьох нових рекордів", - сказав він.

Чим загрожує рекордна спека?

У звіті ВМО йдеться, що спека вже позначилася на житті людей. Лише європейські хвилі спеки, за попередніми оцінками, спричинили близько 30 тисяч надлишкових смертей, а в Індії у квітні екстремальної спеки зазнали 146,5 млн людей. Наступного року, після Ель-Ніньо, прогнозують ще більше небезпечних погодних явищ.

Хаусфатер у коментарі IFLScience назвав найтривожнішим наслідком зміни опадів у тропіках.

"Думаю, найтривожніші наслідки - це зміни опадів у тропіках, які є найсильнішим і найстабільнішим впливом потужних Ель-Ніньо. Серед них - значне скорочення опадів в Індонезії та на Морському континенті, на Філіппінах, в Амазонії та Південній Африці. Ці посухи також пов'язують із сильними пожежами в Індонезії та Амазонії, що супроводжуються викидами й забрудненням повітря", - сказав він.

Як повідомляв Главред, Ель-Ніньо 2026-2027 років може спричинити близько 451 тисячі додаткових смертей від спеки. Згідно з прогнозом наслідків аномальної спеки, кількість екстремально спекотних днів зросте на 44%. Найбільше жертв очікують у Нігерії та Індонезії.

Про ризик формування супер Ель-Ніньо кліматологи попереджали й раніше. Вони прогнозували, що найпотужніше Ель-Ніньо принесе на Землю екстремальну спеку та катаклізми. Рекордна температура поверхні океану в регіоні Ніньо 3.4 ці прогнози підтверджує.

Тим часом в Україні синоптики оцінюють перспективи прийдешньої зими. За їхніми прогнозами, зима 2026-2027 років принесе як морози до -20°C, так і відлиги.

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