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"Час зникнути": Меган Маркл ухвалила важке рішення

Христина Трохимчук
12 листопада 2026, 13:18
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Меган Маркл вирішила тимчасово відмовитися від публічних виступів.
Меган Маркл - арешт батька
Меган Маркл - арешт батька / колаж: Главред, фото: instagram.com, meghan

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Меган Маркл вирішила зникнути з публічного простору
  • Чого найбільше побоюється герцогиня Сассекська

Герцогиня Сассекська Меган Маркл серйозно замислилася над тимчасовим відходом із публічного простору після арешту її батька Томаса Маркла, що шокував громадськість. Як повідомляє видання RadarOnline, 45-річна дружина принца Гаррі важко переживає через висунуті проти батька звинувачення.

Першим тривожним сигналом стала недавня поїздка подружжя до Бельгії, де Меган супроводжувала принца Гаррі, але несподівано відмовилася від виступу перед делегатами. Замість неї про необхідність захисту дітей та підлітків від загроз у мережі виступив 42-річний герцог Сассекський. За словами інсайдерів, Маркл має намір максимально скоротити кількість публічних виступів, щоб її жести та слова не стали приводом для незручних запитань преси щодо судового розгляду.

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Меган багато років намагалася побудувати життя окремо від потрясінь, пов’язаних із її батьком, але раптово знову опинилася втягнутою в надзвичайно болісну ситуацію. Вважається, що зараз їй потрібно на деякий час зникнути з публічного простору й дозволити судовому процесу йти своїм ходом, не перетворюючись на частину гучного шоу", - розповіло джерело видання.

Меган Маркл показала свою доньку Лілібет
Меган Маркл - діти / фото: instagram.com, Меган Маркл

Крім того, за інформацією осіб, наближених до пари, зараз головний пріоритет герцогині - спокій її дітей, Арчі та Лілібет. Меган хоче повністю захистити своїх дітей від обговорення гучної кримінальної справи їхнього дідуся, а принц Гаррі підтримує рішення дружини і готовий взяти на себе основну частину публічних обов’язків, доки ситуація не заспокоїться.

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