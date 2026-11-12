Відомий режисер показав, як виглядає після операції на обличчі через рак

Ви дізнаєтеся:
- Як пройшла третя операція Олексія Комаровського
- Хто з українських знаменитостей підтримав режисера
Відомий український режисер Олексій Комаровський, який раніше відверто розповів про діагностований у нього рак шкіри, поділився новинами про своє лікування. Артист переніс уже третю за останній рік операцію на обличчі та зв’язався зі своїми шанувальниками в Instagram.
Комаровський опублікував кадри з медичного закладу, на яких можна помітити пластир над бровою після перенесеної процедури. За словами режисера, операція тривала 4 години, проте завдяки професіоналізму медиків і невимушеній атмосфері в клініці все пройшло успішно.
"Третя операція за рік! Усе пройшло добре! Залишу тут на згадку про цей день, про своєчасно проведену операцію, про надзвичайно професійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція проходить у максимально позитивній атмосфері та під музику", - поділився режисер.
У коментарях під публікацією Олексія його підтримали не тільки віддані шанувальники, а й його зіркові колеги, які побажали йому легкої реабілітації та якнайшвидшого одужання. Зокрема, теплі слова режисерові залишили актриси Анастасія Цимбалару та Наталка Денисенко, а також блогерка Христина Решетник.
"Якнайшвидшого одужання!"
"Міцно обіймаємо тебе! Нехай усе мине!"
"Ти молодець!"
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