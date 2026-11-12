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Відомий режисер показав, як виглядає після операції на обличчі через рак

Христина Трохимчук
12 листопада 2026, 12:34
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Олексій Комаровський показав фото з лікарні після 4-годинного хірургічного втручання.
Олексій Комаровський - рак
Олексій Комаровський - рак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Комаровський

Ви дізнаєтеся:

  • Як пройшла третя операція Олексія Комаровського
  • Хто з українських знаменитостей підтримав режисера

Відомий український режисер Олексій Комаровський, який раніше відверто розповів про діагностований у нього рак шкіри, поділився новинами про своє лікування. Артист переніс уже третю за останній рік операцію на обличчі та зв’язався зі своїми шанувальниками в Instagram.

Комаровський опублікував кадри з медичного закладу, на яких можна помітити пластир над бровою після перенесеної процедури. За словами режисера, операція тривала 4 години, проте завдяки професіоналізму медиків і невимушеній атмосфері в клініці все пройшло успішно.

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Олексій Комаровський - операція
Олексій Комаровський - операція / фото: instagram.com, Олексій Комаровський

"Третя операція за рік! Усе пройшло добре! Залишу тут на згадку про цей день, про своєчасно проведену операцію, про надзвичайно професійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція проходить у максимально позитивній атмосфері та під музику", - поділився режисер.

Олексій Комаровський переніс три операції
Олексій Комаровський переніс три операції / фото: instagram.com, Олексій Комаровський

У коментарях під публікацією Олексія його підтримали не тільки віддані шанувальники, а й його зіркові колеги, які побажали йому легкої реабілітації та якнайшвидшого одужання. Зокрема, теплі слова режисерові залишили актриси Анастасія Цимбалару та Наталка Денисенко, а також блогерка Христина Решетник.

Зірки підтримали Олексія Комаровського
Зірки підтримали Олексія Комаровського / скрін з Instagram

"Якнайшвидшого одужання!"

"Міцно обіймаємо тебе! Нехай усе мине!"

"Ти молодець!"

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