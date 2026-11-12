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"Забракло розуму": російський генерал висміяв Путіна і визнав поразку у війні

Юрій Берендій
12 листопада 2026, 13:20
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Генерал заявив, що Путін уже програв війну проти України, та пояснив, чому Кремль змушений скорочувати витрати на соціальну сферу заради армії.
Російський генерал висміяв Путіна і визнав поразку у війні - що сказав / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

  • Івашов вважає, що Путін уже програв війну проти України
  • Генерал розкритикував рекордний військовий бюджет РФ на 2027 рік
  • Гроші на війну, за його словами, заберуть в освіти й пенсіонерів

Відставний генерал-полковник країни-агресорки Росії Леонід Івашов заявив, що диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін уже програв розв'язану ним війну проти України, бо не зміг передбачити її наслідків. Про це він сказав в ефірі в російського блогера Павла Іванова, передає британське видання Daily Express.

Івашов свого часу працював у секретаріаті міністра оборони СРСР маршала Дмитра Устинова. За його словами, у Кремлі розраховували, що війна стане легкою операцією зі швидкою перемогою Москви.

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"Ти вже програв. Ти абсолютно нічого не зміг передбачити. Невже тобі забракло розуму зрозуміти, що ця війна не буде якоюсь легкою операцією, коли ти просто злетиш, десь клюнеш - і все, переміг?" - заявив Івашов.

На думку генерала, цього року Кремль уже не має шансів на перемогу. Він припустив, що якесь врегулювання може настати наступного року, однак проблема відбудови нікуди не зникне.

"Ми можемо укласти мирну угоду й підписати її, але неминуче постане питання про те, що винні будуть зобов'язані відбудувати зруйноване", - сказав він.

На чому Росія економить заради війни

Івашов звернув увагу, що в Росії вже затвердили бюджет із суттєвим збільшенням витрат на армію. Гроші на це, за його словами, візьмуть із цивільного сектору.

"Бюджет затверджено. Оборонний бюджет на наступний рік збільшено на 27% порівняно з минулим роком. Військовий бюджет, гроші на війну - звідки вони їх візьмуть? Уже почався процес так званого секвестру, тобто скорочення бюджету", - пояснив генерал.

За даними Reuters, у 2027 році Росія планує витратити на оборону 17,1 трлн рублів - приблизно на 27% більше, ніж закладали початково (13,5 трлн). Тобто йдеться про зростання відносно попереднього плану на 2027 рік, а не порівняно з минулим роком. Водночас фінансування соціальної політики, за даними агентства, скоротиться на 7%, освіти - на 6%, а охорони здоров'я - на 6,8% порівняно з початковим планом.

Генерал переконаний, що такий курс зупинить розвиток країни. "Вони заберуть гроші з цивільних програм, які підтримують життя людей, з освіти та інших суто гуманітарних сфер, зокрема пенсій. Тобто розвитку країни загалом не буде - ні в освіті, ні в культурі, практично ніде. Натомість Росія й надалі мілітаризуватиметься", - наголосив Івашов.

Хто обіцяв перемогу за три дні

Окремо генерал розкритикував полковника Ігоря Коротченка - головного редактора прокремлівського журналу "Національна оборона". За даними Daily Express, той просував тезу про перемогу над Україною за три дні або щонайбільше за два тижні.

"П'ять кривавих років я кажу це тим, хто просував ідею, що все закінчиться за три дні або два тижні. Які два тижні? А тепер він знову розповідає про все це. Такого просто не можна допускати", - обурився Івашов.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи здатна економіка Росії витримати затяжну війну?

Про стратегічний прорахунок Кремля говорить і президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. В інтерв'ю Главреду він нагадав, що на початку вторгнення в Москві розраховували на блискавичну перемогу і лише згодом усвідомили помилку.

"Тоді вони розраховували захопити Київ за три дні, тому про це особливо не думали. Але згодом, переосмисливши ситуацію, зрозуміли, що припустилися стратегічного прорахунку", - зазначив експерт.

Водночас, за словами Гончара, можливості Росії мають чіткі межі, адже країна витрачає зброю майже одразу після виробництва.

"Водночас потрібно розуміти, що їхні ресурси не безмежні. Значна частина ракет і дронів, які вони виробляють, фактично "з коліс" йде на застосування", - пояснив він.

Війна РФ проти України - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви на зустріч із Путіним. Раунд в Абу-Дабі завершився домовленістю про масштабний обмін полоненими, але не дав прориву ані щодо припинення вогню, ані щодо територій. Розмова в Кремлі, за даними російських ЗМІ, мала розпочатися об 11:00 за київським часом.

Тим часом аналітики фіксують, що апетити Кремля не обмежуються Донбасом. В Інституті вивчення війни зазначили, що Росія претендує на території України далеко за межами Донбасу. Аналітики припускають, що йдеться про північні райони Сумської та Харківської областей, які Кремль подає як "буферну зону".

Українська сторона водночас не погоджується на територіальні поступки. Як ішлося в матеріалі про відхилений Україною план США щодо Донбасу, Росія наполягає на передачі близько 2 тисяч квадратних миль території в Донецькій та Луганській областях. Українська делегація заявила, що ніколи не обговорювала жодних поступок щодо територій, які окупує Росія.

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