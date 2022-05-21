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Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію і готують потужний наступ - Генштаб

21 травня 2022, 19:13

У Генштабі конкретизували ситуацію за основними напрямками.

окупанти, техніка
Війська РФ / ЗСУ

Російські окупаційні війська в Україні продовжують вести наступальні дії на Слов'янському, Донецькому та Лиманському напрямках.

Командування армії РФ продовжує проведення заходів прихованої мобілізації з метою заміщення військовослужбовців, які зазнали втрат на території України. Про перебіг 87-х діб протистояння України російському військовому вторгненню повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Там підкреслили, що ворог терпить численні втрати у війні на території України.

У Генштабі конкретизували ситуацію за основними напрямками, зазначивши, що велика активність противника продовжує зосереджуватися в Східній операційній зоні.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Горськ Чернігівської області, а також завдав ракетних ударів по об'єктах у Житомирській та Полтавській областях.

На Слобожанському напрямку противник продовжує вести бойові дії з метою утримання займаних рубежів. Для недопущення виходу ЗСУ на державний кордон окупанти наносили авіаційні удари та обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка та Тернова.

На Слов'янському напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують підготовку для відновлення наступу. Протягом дня ворог вів вогонь з артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

У Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області. Вів вогонь з усього спектру озброєння, включаючи авіацію, по позиціях підрозділів Сил оборони і цивільним об'єктам уздовж лінії зіткнення. Також нанесені авіаційні удари по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.

Лиманський напрямок - противник продовжує підготовку до наступу. За підтримки авіації та артилерії безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Також рашисти завдали авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.

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Також у Генштабі додали, що окупаційна влада проводить роботу з так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг.

Дивіться онлайн новини Донбас

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив заяву про те, що з'явилися підстави говорити про перехід військ Росії до оборонних дій по всій лінії бойових зіткнень. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні для оборони позиції.

У НАТО розповіли, що силам оборони України вдалося переломити хід подій у війні з Росією. Київ у підсумку може здобути перемогу над Москвою. Причому тепер може з'явитися можливість відвоювати окуповані Крим і Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна готова перейти до масштабного контрнаступу на зайняті військами Росії позиції. Однак для цього потрібні поставки важких озброєнь в терміновому порядку. ЗСУ планують звільнити південні та східні області з-під російської окупації.

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