У жіночих лосинах та в калошах: жителі Харківщини здивовані зовнішнім виглядом рашистів

Війська рф ходять в жіночих лосинах / фото колааж

Російські військові, які дислокуються на Ізюмському напрямку, мають убоге матеріальне забезпечення. Жителі сіл району здивовані зовнішнім виглядом окупантів, йдеться в повідомленні Борівської селищної ради.

"Контингент російських військових дуже різний. Деякі їхні угруповання викликають подив і навіть сміх. Наприклад, підрозділ, який "квартирується" в Радьківському клубі біля Бахтіна, має настільки бідне забезпечення, що їх військові ходять в заношеному домашньому одязі, деяких чоловіків бачили навіть в жіночих лосинах, а замість берців носять калоші або гумові тапочки", - розповіли в сільській раді.

Крім того, окупувавши села громади, російські військові випилюють ліс.

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Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив заяву про те, що з'явилися підстави говорити про перехід військ Росії до оборонних дій по всій лінії бойових зіткнень. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні для оборони позиції.

У НАТО розповіли, що силам оборони України вдалося переломити хід подій у війні з Росією. Київ У підсумку може здобути перемогу над Москвою. Причому тепер може з'явитися можливість відвоювати окуповані Крим і Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна готова перейти до масштабного контрнаступу на зайняті військами Росії позиції. Однак для цього потрібні поставки важких озброєнь в терміновому порядку. ЗСУ планують звільнити південні та східні області з-під російської окупації.

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