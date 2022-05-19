Плани Росії провалилися: Україна може відвоювати і Крим, і Донбас - НАТО

Україна може здобути перемогу у війні з Росією - Альянс / Колаж Посольство США в Україні, Reuters

Україна має можливість повернути окуповані Крим та Донбас, однак на це потрібен час. Києву вдалося переломити хід подій на свою користь, і дебатів щодо цих територій більше немає. Плани Москви щодо захоплення Києва та Харкова провалилися, а наступ на Донбасі не призводить до очікуваного для російської держави ефекту. Тому в України є шанси виграти війну. Про це заявили в Північноатлантичному альянсі.

Як повідомляє CNN, військовий представник НАТО, якому вдалося вивчити розвідувальні дані, сказав, що організація найближчими тижнями не очікує на будь-які серйозних просувань на полі бою ані України, ані Росії. При цьому в перспективі у Києва є шанси повернути окуповані Крим та Донбас.

читайте також"В України буде 2-3 години, щоб зайняти Крим": Умеров назвав умову повернення півострова"Я думаю, що вони (Україна) могли б відвоювати Крим та Донбас, так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю", - сказав чиновник.

Також він вважає, що основна дискусія у Альянсі полягає в тому, що ситуація під час війни змінилася на користь України, і наразі немає спірної дискусії щодо Криму з Донбасом.

Крім того, представник НАТО підкреслив, що плани РФ у війні проти України провалюються – російським військам не вдалося захопити ані Київ, ані Харків, ані інші великі українські міста. Військова операція окупантів на Донбасі застопорилася. Тому у Альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу в цій війні.

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Повернення Криму та Донбасу в Україну

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що армія України влітку може перейти в контрнаступ. Потужна контратака українських військ, ймовірно, триватиме близько місяця. ЗСУ можуть звільнити всі свої території, включаючи захоплені Росією Крим та Донбас.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Київ не збирається визнавати "автономію" Донецької і Луганської областей, а також окупований Крим, мовляв, територією Росії. Українська держава могла б перенести рішення щодо півострова до того моменту, допоки не буде завершено гарячу фазу бойових дій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна не піде на поступки щодо Криму та Донбасу в обмін на припинення вогню або зупинку бойових дій. Питання про компроміси слід ставити Москві, а не Києву.

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