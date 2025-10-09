Рус
Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

Анна Ярославська
9 жовтня 2025, 10:31оновлено 9 жовтня, 11:11
Київ висуне кандидатуру Трампа, якщо президент США забезпечить припинення вогню.
Трамп, Зеленський
Зеленський назвав умову, за якої Україна висуне Трампа на "нобелівку" / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези Зеленського:

  • Україна висуне кандидатуру Трампа, якщо він забезпечить припинення вогню
  • Американцям складно схилити Путіна до реальних переговорів
  • Глава РФ боїться припинення вогню

Україна номінує президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо глава Білого дому забезпечить припинення вогню в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 9 жовтня.

При цьому Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир "Путін боїться припинення вогню, тому що з припинення вогню вийти знову у війну йому складно".

відео дня

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і почати потім знову повномасштабну війну - це для них непросто. Економічно непросто, із суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку", - сказав Зеленський.

За словами президента, з цих причин так складно американцям змусити Путіна до реальних перемовин, і тому поки що він обирає війну. Однак це можливо припиниться, якщо посилювати тиск на Росію.

"Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно - це спрацює", - наголосив Зеленський.

Висунення Трампа на Нобелівську премію миру - що відомо

Президент США неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію за свою посередницьку діяльність у різних міжнародних конфліктах.

У серпні Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".

Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:

  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Азербайджану Ільхам Алієв;
  • прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;
  • президент Габону Бріс Олігі Нгема;
  • прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
  • уряд Пакистану;
  • міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.
Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру
Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру / facebook.com/WhiteHouse

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той закінчить війну.

"Трамп має шанс закінчити цю війну, і якщо він її закінчить - абсолютно впевнений, усі українці будуть робити це із задоволенням. Тому що ця місія - unbelievable, закінчити її", - сказав президент України.

Тим часом народні депутати зареєстрували у Верховній Раді документ із пропозицією звернутися до Нобелівського комітету і висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

У проєкті постанови №14088 на сайті ВРУ йдеться про те, що Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, неодноразово виявляв готовність до діалогу, прагнув знизити рівень глобальних конфліктів і робив кроки для стабілізації міжнародних відносин і пошуку політичних рішень у кризових ситуаціях.

Довідка: Нобелівську премію миру щорічно присуджує Нобелівський комітет в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили видатний внесок у справу зміцнення миру.

Нобелівська премія миру вручається з 1901 року.

Останні заяви Трампа

Як писав Главред, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ.

Заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду. Очікується, що це станеться не пізніше понеділка, 13 вересня.

Трамп також заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною Росії проти України. Він зазначив, що вже "врегулював сім воєн", а також додав, що "ми близькі до врегулювання восьмої".

Трамп підкреслив, що не думає, "що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів".

Чи може війна завершитися в найближчому майбутньому: думка експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло вважає, що поточна осінньо-зимова наступальна кампанія - це, по суті, останній самостійний ривок РФ. Далі росіяни, ймовірно, продовжать агресію, але поступово почнуть просідати.

"Єдиним фактором, який може суттєво вплинути на ситуацію, є Китай. Якби не китайська підтримка (і підтримка її сателіта - Північної Кореї), війна, по суті, вже б завершилася", - сказав Жмайло в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Китай не хоче перемоги Росії.

"Китай не хоче перемоги України або Європи. Китай хоче, щоб війна тривала якомога довше, виснажуючи всіх учасників", - сказав він.

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Нобелівська премія миру Нобелівська премія новини України війна Росії та України
