'Відкрило Путіну шлях': Трамп назвав причину вторгнення Росії до України

Трамп заявив, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало виведення американських військ з Афганістану, яке він назвав "шоу жахів".

30 вересня на військово-морській базі Квантіко у Вірджинії відбулося масштабне зібрання американських генералів та адміралів, де виступив Дональд Трамп. У своєму зверненні, яке транслював Білий дім, він пояснив причину повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Трампа, поштовхом стало рішення США вивести війська з Афганістану. Події в цій країні він охарактеризував як "шоу жахів". На його думку, російський диктатор, побачивши некомпетентність Джо Байдена та його адміністрації, наважився розпочати агресію проти України.

"У нас в Афганістані було жахливе шоу, і, на мою думку, саме тому Путін напав. Він побачив це шоу жахів від Байдена та його команди некомпетентних людей. І це відкрило йому (Путіну, - ред.) шлях. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не дозволимо, щоб таке лайно повторилося", - вказує Трамп.

Яка прихована мета Путіна - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прагне відновити для Росії статус, який мав Радянський Союз після завершення Другої світової війни. Водночас він не усвідомлює, що світ змінився й повернути минулу роль уже нереально. Про це в коментарі Главреду зазначила політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - йдеться у повідомленні.

Вона підкреслила, що доти, доки Путін залишається при владі, ситуація лише погіршуватиметься і він надалі перевірятиме оборонні можливості НАТО та нарощуватиме військовий потенціал.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп різко відреагував на ядерні погрози, озвучені колишнім президентом РФ Дмитром Медведєвим, і під час зустрічі з американськими військовими прямо назвав його "тупою людиною".

Протягом останніх трьох тижнів Росія здійснила серію зухвалих атак дронами по країнах НАТО в Європі. У відповідь союзники обговорюють варіант розміщення систем ППО на заході України для знищення російських ракет і безпілотників, а в подальшому цю практику можуть поширити й на оборону Києва. Про це пише The Telegraph.

Трамп також наголошував, що завершення війни в Україні залежить від зниження вартості нафти. Втім, це спрощене бачення, зауважив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, ціна на нафту визначається не лише позицією ОПЕК, а й низкою інших чинників — зокрема тим, чи розпочнеться економічна рецесія, яку фактично запускає сам Трамп своїми тарифними війнами.

