Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Відкрило Путіну шлях": Трамп назвав причину вторгнення Росії до України

Юрій Берендій
30 вересня 2025, 21:16
543
Трамп заявив, що причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало виведення американських військ з Афганістану, яке він назвав "шоу жахів".
'Відкрило Путіну шлях': Трамп назвав причину вторгнення Росії до України
Трамп назвав причину вторгнення Росії до України / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп звинуватив Байдена у вторгненні Росії до України
  • Президент США впевнений, що війна почалась через "ганебне" виведення військ Афганістану

30 вересня на військово-морській базі Квантіко у Вірджинії відбулося масштабне зібрання американських генералів та адміралів, де виступив Дональд Трамп. У своєму зверненні, яке транслював Білий дім, він пояснив причину повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Трампа, поштовхом стало рішення США вивести війська з Афганістану. Події в цій країні він охарактеризував як "шоу жахів". На його думку, російський диктатор, побачивши некомпетентність Джо Байдена та його адміністрації, наважився розпочати агресію проти України.

відео дня

"У нас в Афганістані було жахливе шоу, і, на мою думку, саме тому Путін напав. Він побачив це шоу жахів від Байдена та його команди некомпетентних людей. І це відкрило йому (Путіну, - ред.) шлях. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не дозволимо, щоб таке лайно повторилося", - вказує Трамп.

Яка прихована мета Путіна - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прагне відновити для Росії статус, який мав Радянський Союз після завершення Другої світової війни. Водночас він не усвідомлює, що світ змінився й повернути минулу роль уже нереально. Про це в коментарі Главреду зазначила політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - йдеться у повідомленні.

Вона підкреслила, що доти, доки Путін залишається при владі, ситуація лише погіршуватиметься і він надалі перевірятиме оборонні можливості НАТО та нарощуватиме військовий потенціал.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп різко відреагував на ядерні погрози, озвучені колишнім президентом РФ Дмитром Медведєвим, і під час зустрічі з американськими військовими прямо назвав його "тупою людиною".

Протягом останніх трьох тижнів Росія здійснила серію зухвалих атак дронами по країнах НАТО в Європі. У відповідь союзники обговорюють варіант розміщення систем ППО на заході України для знищення російських ракет і безпілотників, а в подальшому цю практику можуть поширити й на оборону Києва. Про це пише The Telegraph.

Трамп також наголошував, що завершення війни в Україні залежить від зниження вартості нафти. Втім, це спрощене бачення, зауважив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, ціна на нафту визначається не лише позицією ОПЕК, а й низкою інших чинників — зокрема тим, чи розпочнеться економічна рецесія, яку фактично запускає сам Трамп своїми тарифними війнами.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Загроза абсолютно для всіх": українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС

"Загроза абсолютно для всіх": українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС

21:27Україна
"Відкрило Путіну шлях": Трамп назвав причину вторгнення Росії до України

"Відкрило Путіну шлях": Трамп назвав причину вторгнення Росії до України

21:16Світ
Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру

Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру

18:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

Останні новини

21:55

"Поведінка істерички": путіністка Доліна зганьбилася на похоронах Кеосаяна

21:51

Про відбілювач можна забути: люди масово чистять унітаз одним засобомВідео

21:50

Цинічно вдарили по мирних: чому "Шахеди", які атакували Дніпро, були не прості

21:27

"Загроза абсолютно для всіх": українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС

21:20

Тоня з'явилася: московська донька Сумської привітала свого батька з Києва

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
21:16

"Відкрило Путіну шлях": Трамп назвав причину вторгнення Росії до України

20:53

Їх харизма зводить з розуму - у які дати народжуються люди з особливим шармом

20:47

Дні для посадок і робіт у саду та городі: місячний календар жовтня 2025Відео

20:30

Як швидко заснути та отримати найкращий нічний сон - вчені розкрили секрет

Реклама
20:26

Далекобійні артсистеми КНДР злетіли в повітря: деталі потужного удару ЗСУВідео

20:03

Як почистити відро маслюків за 15 хвилин - жінка поділилася перевіреним способомВідео

19:35

"Зеленка" стала пасткою: бійці ЗСУ провели зухвалу операцію на одному з напрямків

19:21

"Свист і вибухи, когось поранило": очевидці назвали цілі удару РФ по ДніпруВідео

19:13

Фарширований перець за абсолютно новим рецептом - не встоїть ніхтоВідео

19:10

Як РФ програла "битву" за МолдовуПогляд

19:05

Ключовий овоч продають за копійки - ціни впали до мінімуму за останні три роки

18:36

Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру

18:27

"Тупа людина": Трамп висміяв Медведєва та його "ядерні" погрози

18:24

Повінь в Одесі: дороги затоплені "озерами", громадський транспорт стоїтьФотоВідео

17:52

"Думала, що це кінець світу": Мадонна заговорила про самогубство

Реклама
17:50

Трамп відповів на ядерні погрози Росії та обізвав Мєдвєдєва - що він сказав про війнуВідео

17:43

Долар "рухнув" після шаленого стрибка: зʼявився новий курс валют

17:42

Чому жінки не можуть бути священниками - пояснення церквиВідео

17:30

Сибіга попередив Будапешт про жорстку відповідь на ворожі кроки: у чому причина

17:26

Миттю зникне з миски: рецепт бюджетного салату з буряка

17:25

"Це абсурд": відома акторка Емма Вотсон посварилась з авторкою "Гаррі Поттера"

16:55

"Стаю старшою": Світлана Білоножко змушена їсти в п'ять разів менше

16:41

На Закарпатті його чути звідусіль - що насправді означає слово "йо"Відео

16:36

"Росію потрібно "мочити в сортирі": прогноз різкої зміни позиції Трампа

16:29

Трамп хоче обвалити ціни на нафту, щоб закінчити війну: експерт оцінив ідею США

16:29

РФ завдала масованого удару по Харкову та Дніпру - лунають сильні вибухи, є прильотиВідео

16:06

Замахнувся на борщ і Київ: путініст Газманов розлютив українців витівкоюВідео

16:01

Якою буде зима в Україні: зʼявився приголомшливий прогноз

15:47

В НАТО хочуть закрити небо над Україною: які регіони захистять від ракет і дронів

15:33

"Динамо"-"Кристал Пелас": де і коли дивитися матч Ліги конференцій

15:24

ДРГ можуть зайти на територію Польщі: викрито підступний план РФ

15:22

Чому "Жигулі" називають "копійкою": рокрито таємницю появи прізвиська ВАЗ-2101

15:15

Повністю змінить хід боїв: США натякнули на новий крок у війні Росії проти України

14:59

Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

14:55

Мати була вагітна двійнею: щемливі подробиці про родину, яку вбила Росія на Сумщині

Реклама
14:49

"Сімпсони" повертаються на великі екрани: названо дату виходу фільму

14:29

Без шкоди для здоров’я: чи можуть заморожені продукти зберігатись вічноВідео

14:13

"Росіяни перемогли у війни": Орбан видав "порцію" цинічних заяв

14:13

Зіркові батли та багато любові до України: коли дивитися новий сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:00

"Останній мій виклик": Настя Приходько розповіла про перехідний етап у житті

13:59

Як відмити руки після горіхів: ефективні способи, коли просте мило не допомагаєВідео

13:58

Випробування шлюбом: українська драма "Зворотний напрямок" вийде на Київстар ТБ

13:55

Гороскоп на сьогодні 1 жовтня: Тельцям - труднощі, Стрільцям - приємна подорож

13:52

"Хочуть об'єднатися": в Росії заговорили про референдуми в Одесі та Миколаєві

13:42

"Не може рухатися, плаче": син Тимура Мірошниченка опинився в лікарні

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти