Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: що сказав

Анна Ярославська
9 жовтня 2025, 09:37
6900
Президент США анонсував, що "ми близькі до врегулювання восьмої війни".
Дональд Трамп, война в Украине
Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОП України

Головні тези Трампа:

  • Війна РФ проти України буде врегульована
  • Минулого тижня "загинуло 7000 осіб"

Президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною Росії проти України.

Під час спілкування з журналістами американський президент укотре повторив, що він "врегулював сім воєн", а також додав, що "ми близькі до врегулювання восьмої".

відео дня

"І я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо (війну) Росії, яка жахлива. До речі, минулого тижня в Росії, між Росією та Україною, загинуло 7000 людей. Я думаю, ми врегулюємо це", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що не думає, "що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів".

Дивіться відео - Трамп заявив про швидке врегулювання "восьмої війни":

Скриншот

Мирний план Трампа щодо Гази

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ.

Американський чиновник повідомив виданню Axios, що заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду. Очікується, що це станеться не пізніше понеділка, 13 вересня.

Також найближчим часом очікується, що Дональд Трамп може відвідати регіон. Це може статися вже цими вихідними, інформує видання з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Позиція США щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Келлог також повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Пізніше Трамп повідомив, що нібито "ухвалив рішення" про продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk для постачання Україні через країни НАТО. Водночас джерело Axios, близьке до українського уряду, зазначає, що в адміністрації США турбуються, чи вдасться контролювати подальше використання таких ракет після їх придбання союзниками.

Чи будуть успішними переговори Трампа і Путіна: думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що позиції Кремля і США щодо мирних переговорів залишаються непримиренними. Трамп прагне зупинити війну і підтримує Україну, а Путін зацікавлений у її продовженні та розглядає будь-які поступки як слабкість.

За його словами, ключове питання полягає не стільки в готовності Путіна до діалогу, скільки в тому, чи готовий Трамп іти на умови російського лідера. Попри те, що протягом останніх півроку Трамп робив різні реверанси на адресу Путіна, реальних компромісів не було.

"Суть у тому, що Трамп хоче зупинити війну, а Путін - ні. Путін хоче, щоб війна закінчилася тільки тоді, коли він сам вирішить. Його апетити зростають, і будь-яку спробу торгуватися він сприймає як слабкість і страх йому протистояти. І, отже, потрібно тиснути далі й домагатися більшого. Психологія досить проста", - сказав Бондарєв інтерв'ю Главреду.

Путін, безумовно, не проти ще раз зустрітися або поговорити з Трампом, але фактично це нічого не змінює. За словами експерта, це починає дратувати американського лідера, який звик вирішувати військові конфлікти. Відповідно, поки що між сторонами немає суттєвих предметів для переговорів, які могли б задовольнити обидві сторони.

Інші новини:

Про персону: Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:32Україна
Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:31Україна
"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

10:00Світ
Реклама

Популярне

Більше
Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, список

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

Китайський гороскоп на сьогодні 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

Останні новини

10:40

Кадри зі швидкої: відома співачка Lida Lee потрапила у серйозну ДТП

10:32

Ммовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

10:32

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:31

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:00

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
09:58

Удар по залізниці: в Україні змінили рух потягів, є затримки

09:37

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: що сказавВідео

09:21

"Горить дедлайн": майор запасу розповів про загострення на ключовому напрямку

09:16

Красиві та стильні: Пугачова і Галкін здивували публічною появою

Реклама
09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 жовтня (оновлюється)

09:00

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло

08:38

Карта Deep State онлайн за 9 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

Від "чотирьох областей" до лінії фронту: Арестович терміново змінив свій "мирний план"Відео

08:30

Возз'єднання колишніх: Юрій Нікітін заговорив про ювілей зі Славою Камінською

08:26

Атаковано порт та енергетику: Одещину охопили пожежі, є постраждаліФото

08:10

Паливна криза в РФ набирає потужних обертівПогляд

07:30

"Війна в Газі закінчилася": підписано перший етап мирного плану Трампа

06:44

Дрони атакували Волгоградську область РФ: горить газопереробний завод

06:10

Як Україна значно розширила радіус своїх ударів по РФПогляд

06:00

Син Ніни Матвієнко розповів таємницю її смерті - що сталося насправді

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

04:30

Подарунок Всесвіту: яких знаків зодіаку чекає щасливий момент 9 жовтня

04:08

Назвати всі - зможуть одиниці: вчені заявили про існування дев'яти видів опадівВідео

03:30

Плями та запах зникнуть: як правильно чистити шкіряну куртку вдома і не зіпсувати

02:30

Європу заморозить: катастрофічний сценарій колапсу океанічної течії

02:03

Популярна українська співачка розповіла про складнощі першої вагітності: "Тіло вже не твоє"

01:30

79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

00:54

Десятки БпЛА й КАБів атакують Сумщину: лунають вибухи, є поранені та загиблі

00:33

Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу

00:21

Уряд ухвалив постанову: з ким Україна запровадить множинне громадянство

08 жовтня, середа
23:54

Суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети 9 жовтня

23:51

"Корява була зустріч": Лілія Подкопаєва висловилася про батька-росіянина

22:59

Добропільська операція ЗСУ: Зеленський розкрив реальні цифри втрат окупантів

22:55

"У мене відійшли води": жінка народила у прямому ефірі на очах у 29 тисяч людей

22:41

Чи змінить блекаут у Москві хід війни - експерт розвінчав ілюзії

22:30

Відома українська акторка порушила мовчання після тривожних новин про здоров'я

22:27

Трьох знаків зодіаку накриє хвиля удачі у жовтні – кого чекає фаза щастя

22:22

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

22:19

Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

Реклама
22:17

З козацьких часів у Дніпрі була вулиця з "московським слідом": яка її нова назва

22:10

Долар раптово почав рости: новий курс валют на 9 жовтня

21:52

"Український нікчема": експерт жорстко розкритикував футболіста збірної України

20:37

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

20:34

Трамп тримає козир у рукаві: як ракети Tomahawk можуть принести вигоду США

20:14

Один вид м'яса в Україні стрімко дорожчає - за рік ціни злетіли на 60%

19:48

Здогадуються одиниці: що насправді приховує "плавець" на даху авто

19:43

Про що думають коти, коли людина м’явкає – як вони розуміють слово "мяу"Відео

19:39

Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

19:10

Результати наступу армії Путіна за перший тиждень жовтняПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти