Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: що сказав

Президент США анонсував, що "ми близькі до врегулювання восьмої війни".

Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОП України

Головні тези Трампа:

Війна РФ проти України буде врегульована

Минулого тижня "загинуло 7000 осіб"

Президент США Дональд Трамп заявив, що врешті-решт йому вдасться врегулювати ситуацію з війною Росії проти України.

Під час спілкування з журналістами американський президент укотре повторив, що він "врегулював сім воєн", а також додав, що "ми близькі до врегулювання восьмої".

"І я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо (війну) Росії, яка жахлива. До речі, минулого тижня в Росії, між Росією та Україною, загинуло 7000 людей. Я думаю, ми врегулюємо це", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що не думає, "що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів".

Дивіться відео - Трамп заявив про швидке врегулювання "восьмої війни":

Мирний план Трампа щодо Гази

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ.

Американський чиновник повідомив виданню Axios, що заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду. Очікується, що це станеться не пізніше понеділка, 13 вересня.

Також найближчим часом очікується, що Дональд Трамп може відвідати регіон. Це може статися вже цими вихідними, інформує видання з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Позиція США щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатний повернути всі окуповані території.

Спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Келлог також повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати ударів за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку.

Пізніше Трамп повідомив, що нібито "ухвалив рішення" про продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk для постачання Україні через країни НАТО. Водночас джерело Axios, близьке до українського уряду, зазначає, що в адміністрації США турбуються, чи вдасться контролювати подальше використання таких ракет після їх придбання союзниками.

Чи будуть успішними переговори Трампа і Путіна: думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що позиції Кремля і США щодо мирних переговорів залишаються непримиренними. Трамп прагне зупинити війну і підтримує Україну, а Путін зацікавлений у її продовженні та розглядає будь-які поступки як слабкість.

За його словами, ключове питання полягає не стільки в готовності Путіна до діалогу, скільки в тому, чи готовий Трамп іти на умови російського лідера. Попри те, що протягом останніх півроку Трамп робив різні реверанси на адресу Путіна, реальних компромісів не було.

"Суть у тому, що Трамп хоче зупинити війну, а Путін - ні. Путін хоче, щоб війна закінчилася тільки тоді, коли він сам вирішить. Його апетити зростають, і будь-яку спробу торгуватися він сприймає як слабкість і страх йому протистояти. І, отже, потрібно тиснути далі й домагатися більшого. Психологія досить проста", - сказав Бондарєв інтерв'ю Главреду.

Путін, безумовно, не проти ще раз зустрітися або поговорити з Трампом, але фактично це нічого не змінює. За словами експерта, це починає дратувати американського лідера, який звик вирішувати військові конфлікти. Відповідно, поки що між сторонами немає суттєвих предметів для переговорів, які могли б задовольнити обидві сторони.

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

