Трамп відповів на ядерні погрози Росії та обізвав Мєдвєдєва - що він сказав про війну

Юрій Берендій
30 вересня 2025, 17:50оновлено 30 вересня, 18:27
Трамп відповів діями на ядерні погрози Росії та наголосив на необхідності особистої зустрічі Зеленського і диктатора Путіна для врегулювання війни.
Трамп відповів на ядерні погрози Росії та обізвав Мєдвєдєва / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як Трамп обізвав Мєдвєдєва
  • Який єдиний варіант врегулювання війни РФ проти України
  • Чому Трамп розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп відповів на ядерні погрози з Москви та відправив атомні підводні човни до узбережжя РФ. Про це він заявив під час під час виступу перед військовим керівництвом США у Вірджинії, який транслював Білий дім.

Главред зібрав основні заяви Трампа щодо України та Росії під час зустрічі з військовими.

Трамп відповів Мєдвєдєву

Трамп повідомив, що нещодавно направив атомні підводні човни до узбережжя Росії у відповідь на відчутну загрозу з боку Москви.

"Нещодавно я відправив підводний човен — атомний підводний човен — найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювали. Я зробив це через його згадку слова „ядерний"… Це була тупа людина, яка працює на Путіна (йдеться про слова колишнього президента Росії та нинішнього заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва і його ядерні погрози США, - ред.). По-перше, її неможливо виявити — це неможливо. Ми на 25 років випереджаємо Росію і Китай у сфері підводних човнів. Росія насправді друга, а Китай третя", - зазначив він.

Дивіться відео заяви Трампа:

/ Фото: скріншот

Він додав, що оголосив про це після згадок Росією про ядерну зброю.

"Я перемістив один або два підводні човни ... до узбережжя Росії, просто для обережності, тому що ми не можемо дозволити людям кидатися цим словом. Я називаю його "словом на літеру Н". Є два "слова на літеру Н", і ви (росіяни, - ред.) не можете використовувати жодне з них", - резюмував він.

Трамп про постачання зброї Україні

Трамп заявив, що рік тому США перебували у критичному стані, і країна переживала серйозні проблеми у всіх сферах, від імміграції до оборони.

"У нас не було зброї. Ми віддали все Україні. У нас не було нічого. І, до речі, я мушу вам сказати, що, як ви знаєте, я поїхав і зустрівся з НАТО, і НАТО підвищило з 2% до 5% (витрати на оборону, - ред.), що, як всі казали, становить 5% ВВП", - додав він.

/ Інфографіка: Главред

Про переговори Зеленського і Путіна

Він також висловив думку, що Зеленський і Путін повинні провести особисту зустріч для врегулювання війни Росії проти України.

"Але єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити, — це сила. Я маю на увазі, що якби ми були слабкими, вони б навіть не відповіли на мій дзвінок", - сказав Трамп.

Трамп про розчарування Путіним

Трамп додав, що розчарований діями Путіна і вважає, що той міг би завершити війну за тиждень.

"І я сказав йому: "Знаєте, ви виглядаєте не дуже добре. Ви чотири роки воюєте у війні, яка мала б тривати тиждень. Ви паперовий тигр? І це ганьба, але я думаю, що зрештою ми це зробимо. Ми зустрілися (з Путіним, - ред.) на Алясці. У нас була хороша зустріч. Потім він повернувся і почав відправляти дрони в Київ. Я сказав: "Я думав, у нас була хороша зустріч"", - резюмував він.

Дивіться відео заяви Трампа:

/ Фото: скріншот

Яка ціль ядерних погроз Путіна - які ризики для України

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначив, що нові ядерні погрози Путіна тактично пов’язані з сесією Генасамблеї ООН та прагненням привернути увагу до свого порядку денного. Про це він розповів в інтерв'ю Главреду.

Він наголосив, що прямої негативної реакції з боку Білого дому не було, проте дії Путіна останнього місяця — поява у військовій формі, імітація тактичного ядерного удару на навчаннях, польоти дронів у Польщі та Румунії, проліт МіГ-31 над Естонією та паралізація роботи аеропорту в Копенгагені — створюють тривожні сигнали для Європи. Ці демонстрації, включно з торішнім ударом "Орєшніком" по Дніпру, адресовані насамперед європейським країнам.

Щодо США та Трампа, Росія наразі утримується від відкритої конфронтаційної риторики, зосереджуючись на Європі як на "вісі зла" за власною пропагандою. Путіну важливо зберегти консенсус, який намітився на Алясці, тому він уникає різких кроків і заяв, що могли б зруйнувати потепління у відносинах з США.

"Для нас усе це погано, оскільки підвищується ризик того, що війна вийде за рамки України. Це може призвести до масштабування конфлікту і використання тих видів озброєння, які досі Росія не застосовувала. Не йдеться про ядерку. Щодо Європи все складається як у Барбари Такман у "Серпневих гарматах": "Війни ніхто не хотів. Війна була неминуча". Також це нагадує чеховську рушницю, яка висить у першому акті на сцені і має вистрілити в другому. Ризик того, що війна може перекинутися на інші країни, сьогодні високий як ніколи. Не думаю, що це буде ядерний конфлікт, але велика континентальна війна може вийти за межі України. Це може статися в Молдові, країнах Балтії та Польщі. У Європі пахне порохом", - резюмував він.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні спортсмена за 37 секунд

12:15

Третя світова вже йде, Китай готується до війни із США - Загородній

11:56

Українські бійці знищили "очі" росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

