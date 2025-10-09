'Війна в Газі закінчилася': підписано перший етап мирного плану Трампа

Заручників буде звільнено через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду.

https://glavred.net/world/izrail-i-hamas-podpisali-pervyy-etap-mirnogo-plana-trampa-10704983.html Посилання скопійоване

Досягнуто угоди між Ізраїлем і ХАМАС / Колаж: Главред, фото: x.com/netanyahu, ОП

Коротко:

Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і ХАМАС

Нетаньяху назвав день підписання угоди "великим днем для Ізраїлю"

Переговори проходили в Єгипті

Президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ.

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

відео дня

Президент США наголосив, що до всіх сторін "ставитимуться справедливо".

Також він подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини за їхню роль у досягненні "історичної та безпрецедентної події".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив це "великим днем для Ізраїлю". За його словами, у четвер він скличе уряд, щоб "затвердити угоду та повернути всіх заручників додому".

Зазначимо, переговори щодо завершення угоди відбулися в Єгипті, куди в середу вранці прибули Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, які представляли США. У переговорах також брали участь представники Ізраїлю і ХАМАС, а також посередники з Катару, Єгипту і Туреччини.

Коли звільнять заручників

Вважають, що 20 із 48 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом, усе ще залишаються живими. Ізраїль натомість висловив готовність відпустити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення у в'язницях країни, а також 1700 палестинців, яких затримали ізраїльські силовики з 7 жовтня 2023 року.

Американський чиновник повідомив виданню Axios, що заручників буде звільнено через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду.

"Війна в Газі закінчилася. Заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду", - зазначив чиновник.

Очікується, що це станеться не пізніше понеділка, 13 вересня.

Також найближчим часом очікується, що Дональд Трамп може відвідати регіон. Це може статися вже цими вихідними, інформує видання з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Мирний план Трампа щодо Гази

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі. У ньому йдеться, що Газа стане дерадикалізованою зоною і буде відбудована.

Якщо обидві сторони погодяться на цю пропозицію, ізраїльські війська відступлять на узгоджену лінію, щоб підготуватися до звільнення заручників. Усі військові операції, включно з авіаційними та артилерійськими ударами, буде припинено, а лінії фронту залишатимуться незмінними, доки не буде виконано умови для повного поетапного відведення військ.

Упродовж 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всіх заручників - живих і загиблих - буде повернуто.

За умовами угоди, Ізраїль не буде окуповувати та анексувати Газу.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа.

Як відомо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши приблизно 1200 осіб.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.

Інші новини:

ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред