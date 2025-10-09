Рус
"Війна в Газі закінчилася": підписано перший етап мирного плану Трампа

Анна Ярославська
9 жовтня 2025, 07:30
Заручників буде звільнено через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду.
Біньямін Нетаньяху, Дональд Трамп
Досягнуто угоди між Ізраїлем і ХАМАС / Колаж: Главред, фото: x.com/netanyahu, ОП

Коротко:

  • Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і ХАМАС
  • Нетаньяху назвав день підписання угоди "великим днем для Ізраїлю"
  • Переговори проходили в Єгипті

Президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ.

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США наголосив, що до всіх сторін "ставитимуться справедливо".

'Війна в Газі закінчилася': підписано перший етап мирного плану Трампа

Також він подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини за їхню роль у досягненні "історичної та безпрецедентної події".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив це "великим днем для Ізраїлю". За його словами, у четвер він скличе уряд, щоб "затвердити угоду та повернути всіх заручників додому".

Зазначимо, переговори щодо завершення угоди відбулися в Єгипті, куди в середу вранці прибули Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, які представляли США. У переговорах також брали участь представники Ізраїлю і ХАМАС, а також посередники з Катару, Єгипту і Туреччини.

Коли звільнять заручників

Вважають, що 20 із 48 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом, усе ще залишаються живими. Ізраїль натомість висловив готовність відпустити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення у в'язницях країни, а також 1700 палестинців, яких затримали ізраїльські силовики з 7 жовтня 2023 року.

Американський чиновник повідомив виданню Axios, що заручників буде звільнено через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду.

"Війна в Газі закінчилася. Заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду", - зазначив чиновник.

Очікується, що це станеться не пізніше понеділка, 13 вересня.

Також найближчим часом очікується, що Дональд Трамп може відвідати регіон. Це може статися вже цими вихідними, інформує видання з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

Мирний план Трампа щодо Гази

Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.

Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі. У ньому йдеться, що Газа стане дерадикалізованою зоною і буде відбудована.

Якщо обидві сторони погодяться на цю пропозицію, ізраїльські війська відступлять на узгоджену лінію, щоб підготуватися до звільнення заручників. Усі військові операції, включно з авіаційними та артилерійськими ударами, буде припинено, а лінії фронту залишатимуться незмінними, доки не буде виконано умови для повного поетапного відведення військ.

Упродовж 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всіх заручників - живих і загиблих - буде повернуто.

За умовами угоди, Ізраїль не буде окуповувати та анексувати Газу.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа.

Як відомо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши приблизно 1200 осіб.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.

ХАМАС

Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.

ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.

У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

Дональд Трамп ХАМАС Біньямін Нетаньяху новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
