'Війна в Газі закінчилася': підписано перший етап мирного плану Трампа

Коротко:
- Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і ХАМАС
- Нетаньяху назвав день підписання угоди "великим днем для Ізраїлю"
- Переговори проходили в Єгипті
Президент США Дональд Трамп заявив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ.
"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Президент США наголосив, що до всіх сторін "ставитимуться справедливо".
Також він подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини за їхню роль у досягненні "історичної та безпрецедентної події".
Зі свого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив це "великим днем для Ізраїлю". За його словами, у четвер він скличе уряд, щоб "затвердити угоду та повернути всіх заручників додому".
Зазначимо, переговори щодо завершення угоди відбулися в Єгипті, куди в середу вранці прибули Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, які представляли США. У переговорах також брали участь представники Ізраїлю і ХАМАС, а також посередники з Катару, Єгипту і Туреччини.
Коли звільнять заручників
Вважають, що 20 із 48 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом, усе ще залишаються живими. Ізраїль натомість висловив готовність відпустити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення у в'язницях країни, а також 1700 палестинців, яких затримали ізраїльські силовики з 7 жовтня 2023 року.
Американський чиновник повідомив виданню Axios, що заручників буде звільнено через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду.
"Війна в Газі закінчилася. Заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду", - зазначив чиновник.
Очікується, що це станеться не пізніше понеділка, 13 вересня.
Також найближчим часом очікується, що Дональд Трамп може відвідати регіон. Це може статися вже цими вихідними, інформує видання з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
Мирний план Трампа щодо Гази
Як писав Главред, 29 вересня Білий дім опублікував детальну угоду, що передбачає негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду в Секторі Газа.
Видання The New York Times оприлюднило деталі плану Трампа щодо припинення вогню в Газі. У ньому йдеться, що Газа стане дерадикалізованою зоною і буде відбудована.
Якщо обидві сторони погодяться на цю пропозицію, ізраїльські війська відступлять на узгоджену лінію, щоб підготуватися до звільнення заручників. Усі військові операції, включно з авіаційними та артилерійськими ударами, буде припинено, а лінії фронту залишатимуться незмінними, доки не буде виконано умови для повного поетапного відведення військ.
Упродовж 72 годин після публічного ухвалення Ізраїлем цієї угоди всіх заручників - живих і загиблих - буде повернуто.
За умовами угоди, Ізраїль не буде окуповувати та анексувати Газу.
Президент США Дональд Трамп також заявив, що Ізраїль отримає "повну підтримку" Вашингтона у знищенні ХАМАС, якщо лідери цього терористичного угруповання відхилять його план завершення конфлікту в секторі Газа.
Як відомо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.
Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши приблизно 1200 осіб.
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.
ХАМАС
Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.
Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам.
ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС.
У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.
