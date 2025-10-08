Рус
Трамп тримає козир у рукаві: як ракети Tomahawk можуть принести вигоду США

Руслан Іваненко
8 жовтня 2025, 20:34
Трамп заінтригував рішенням щодо ракет Tomahawk і очікує деталі від України.
Аналітик пояснює, хто та як може оплатити поставку озброєння Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • Трамп натякнув, що рішення щодо Tomahawk майже ухвалене
  • США хочуть знати, як саме Україна планує використати ракети
  • Європейці можуть заплатити за поставку озброєння

Американський лідер Дональд Трамп заінтригував заявою про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. За його словами, рішення з цього питання майже ухвалене, але залишається один важливий нюанс.

Як зазначив у коментарі 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, "усім зрозуміло, що росіяни хочуть обдурити Трампа, як робили це з усіма навколо".

Вигода для США та Трампа

За словами експерта, Трамп поставив своєрідну вимогу — перш ніж ухвалювати остаточне рішення, він хоче зрозуміти, як саме Україна планує використовувати ракети. Ймовірно, йдеться про бажання побачити конкретні пункти ураження або пріоритетні цілі для Tomahawk.

"Це потрібно, щоб оцінити, наскільки його рішення матиме суттєвий вплив на спроможності Росії, наскільки зможе її послабити, щоб Путін все-таки сів за стіл переговорів. Лише після того Трамп ухвалить стратегічне рішення", — пояснив Джигун.

Оцінка політичного мотиву Трампа

Політолог наголосив, що Трамп прагне отримати максимальну вигоду від власних дій.

"Ми знаємо, що Трамп — це президент, який вважає себе переможцем. Він хоче отримувати максимальну вигоду від власних дій. Однією з таких може бути передача Україні озброєння", — підкреслив він.

Водночас експерт зауважив, що йдеться не про безплатну допомогу.

"Зрозуміло, що у питанні Tomahawk мовиться не про безплатну допомогу. Для Трампа це ще один бізнесовий проєкт, адже за ракети платитимуть європейці. Він може оцінити їх у будь‑яку суму", — зазначив Джигун.

"Тому для американського лідера це вигідний, очевидний і перспективніший проєкт, ніж, наприклад, освоєння Арктики разом із росіянами. Адже вони точно його обдурять", — підсумував політолог.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка ефективності Tomahawk

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог, вважає, що Tomahawk залишається ефективною крилатою ракетою завдяки постійним модернізаціям. Через комбіновану навігацію — не лише GPS, а й вбудовану супутникову карту в системі управління — ракета здатна триматися дуже низько, фактично нижче за горизонт для багатьох РЛС, що значно ускладнює її перехоплення.

Саме тому прохання про передачу Tomahawk варто розглядати не стільки як негайну військову операцію, скільки як інструмент політичного тиску на Кремль — показовий сигнал, спрямований налякати супротивника й стимулювати його до конструктивніших переговорів.

Передача Україні ракет Tomahawk - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Сили оборони України технічно здатні знеструмити Москву й без ракет Tomahawk. На його думку, блекаут у столиці може стати переломним моментом у війні, підірвати позиції Володимира Путіна в Кремлі та переконати еліти, що його владі настав кінець.

Крім того, якщо Україна отримає від США ракети тому Tomahawk, то їх вплив на хід війни буде прямо залежати від їх кількості. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп повідомив, що нібито "ухвалив рішення" про продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk для постачання Україні через країни НАТО. Водночас джерело Axios, близьке до українського уряду, зазначає, що у адміністрації США турбуються, чи вдасться контролювати подальше використання таких ракет після їх придбання союзниками.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Томагавки Дональд Трамп Томагавк новини України
"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

