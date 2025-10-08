Трамп тримає козир у рукаві: як ракети Tomahawk можуть принести вигоду США

Трамп заінтригував рішенням щодо ракет Tomahawk і очікує деталі від України.

Аналітик пояснює, хто та як може оплатити поставку озброєння Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Трамп натякнув, що рішення щодо Tomahawk майже ухвалене

США хочуть знати, як саме Україна планує використати ракети

Європейці можуть заплатити за поставку озброєння

Американський лідер Дональд Трамп заінтригував заявою про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. За його словами, рішення з цього питання майже ухвалене, але залишається один важливий нюанс.

Як зазначив у коментарі 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, "усім зрозуміло, що росіяни хочуть обдурити Трампа, як робили це з усіма навколо".

Вигода для США та Трампа

За словами експерта, Трамп поставив своєрідну вимогу — перш ніж ухвалювати остаточне рішення, він хоче зрозуміти, як саме Україна планує використовувати ракети. Ймовірно, йдеться про бажання побачити конкретні пункти ураження або пріоритетні цілі для Tomahawk.

"Це потрібно, щоб оцінити, наскільки його рішення матиме суттєвий вплив на спроможності Росії, наскільки зможе її послабити, щоб Путін все-таки сів за стіл переговорів. Лише після того Трамп ухвалить стратегічне рішення", — пояснив Джигун.

Оцінка політичного мотиву Трампа

Політолог наголосив, що Трамп прагне отримати максимальну вигоду від власних дій.

"Ми знаємо, що Трамп — це президент, який вважає себе переможцем. Він хоче отримувати максимальну вигоду від власних дій. Однією з таких може бути передача Україні озброєння", — підкреслив він.

Водночас експерт зауважив, що йдеться не про безплатну допомогу.

"Зрозуміло, що у питанні Tomahawk мовиться не про безплатну допомогу. Для Трампа це ще один бізнесовий проєкт, адже за ракети платитимуть європейці. Він може оцінити їх у будь‑яку суму", — зазначив Джигун.

"Тому для американського лідера це вигідний, очевидний і перспективніший проєкт, ніж, наприклад, освоєння Арктики разом із росіянами. Адже вони точно його обдурять", — підсумував політолог.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка ефективності Tomahawk

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог, вважає, що Tomahawk залишається ефективною крилатою ракетою завдяки постійним модернізаціям. Через комбіновану навігацію — не лише GPS, а й вбудовану супутникову карту в системі управління — ракета здатна триматися дуже низько, фактично нижче за горизонт для багатьох РЛС, що значно ускладнює її перехоплення.

Саме тому прохання про передачу Tomahawk варто розглядати не стільки як негайну військову операцію, скільки як інструмент політичного тиску на Кремль — показовий сигнал, спрямований налякати супротивника й стимулювати його до конструктивніших переговорів.

