"У Путіна залишилися дві карти в руках": Сотник оцінив ризики ядерних навчань РФ

Сценарій глобального зіткнення лежить на столі у Путіна, і він прикидає, у якому напрямку його розвинути.

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У РФ обмежаться якимись симулятивними запусками, вважає Олександр Сотник / Колаж: Главред, фото: скрішот, МО РФ, сайт Кремля

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував російські навчання з тактичною ядерною зброєю та оцінив ризики можливих провокацій з боку країни-агресора РФ.

Сотник вважає, що найімовірніше, у РФ обмежаться якимись симулятивними запусками.

"Тобто щось симулюють-сконструюють і покажуть знову мультики і відео", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Світ - на порозі ядерної війни

Сотник вважає, що сама заява кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія готова застосувати тактичну ядерну зброю, ставить світ на поріг ядерної війни.

"У Путіна залишилися дві карти в руках - тактична і стратегічна ядерна зброя. Усе, більше ніяких карт у рукаві в нього немає. Цими двома картами він постійно розмахує", - сказав журналіст.

Він додав, що 9 травня на Красній площі Путін сказав, що Росія намагатиметься не допустити глобального зіткнення.

"Я завжди трактую все, що каже Путін, з точністю до навпаки і ще жодного разу не помилився. Це означає, що сценарій глобального зіткнення лежить на столі у Путіна, і він прикидає, в якому напрямку його розвинути", - сказав журналіст.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника про ядерні загрози Путіна:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ядерні загрози Росії - головні новини за темою

Глава Кремля Володимир Путін доручив Міноборони РФ провести випробування нестратегічної ядерної зброї. Маневри росіяни збираються виконати вже найближчим часом. Мета - відповідь на "зростаючі загрози".

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Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж спрогнозував, за яких умов російський диктатор Володимир Путін може потягнутися до ядерної кнопки.

Маломуж також спрогнозував, як перспектива проведення Росією навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї може вплине на західну підтримку України.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що загроза того, що країна-агресор РФ завдасть тактичного ядерного удару по Україні мінімальна, оскільки це нічого не дало б Кремлю.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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