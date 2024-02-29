'Стратегічні сили в повній готовності': Путін лякає світ ядерною війною

Путін в ході звернення до Федеральних зборів відзначив, що Росія вже застосовує ракети "Кинджал" та "Циркон" в ході так званої "СВО".

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Путін зазначив, що ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності/ Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент країни-агресора Росії в ході звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю. Диктатор заявив, що нібито "стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності".

Путін також вказав на те, що в Росії триває робота над новими озброєннями триватиме і скоро світ про них зможе почути.

Російський диктатор відзначив, що випробування крилатої ракети "Буревісник" і системи "Посейдон" завершуються.

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"У нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території", - нагадав російський лідер.

Крім того, він додав, що у боях під час так званої "СВО" російська армія застосовує гіперзвукові ракети "Кинджал" і "Циркон". За словами Путіна, "Кинджал" не тільки поставили на озброєння, а й застосовують під час СВО з високою ефективністю.

Крім того, президент країни-агресора Росії повідомив, що стратегічний ракетний комплекс шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) "Сармат" поставлено у війська.

"Ракетний комплекс "Сармат" поставлено у війська, ми скоро його продемонструємо", - заявив Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів.

Російський диктатор Володимир Путін також пригрозив ракетним ударом по країнах, які спрямують війська в Україну. Так він прокоментував заяву Макрона.

"Ми пам'ятаємо долю тих, хто направляв свої контингенти на територію нашої країни в попередніх війнах. Але тепер наслідки будуть набагато трагічнішими. У нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Якщо це трапиться, то це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї", - заявив він.

Дивіться відео про те, як Путін погрожує світу ядерною зброєю:

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Що відомо про ракету "Кинджал": інфографіка Главред

Погрози Росії щодо ядерної зброї

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава "Російської православної церкви" патріарх Кирило висловив думку, що створення ядерної зброї на теренах колишнього СРСР було частиною великого "божого промисла", який дозволив Росії залишитись "вільною та незалежною".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова використати її для захисту свого суверенітету, якщо це буде необхідно.

Чутки про можливе розміщення ядерної зброї використовуються Володимиром Путіним для підтримки своєї "імперської" риторики, натякаючи на те, що якщо США можуть розміщувати ядерну зброю в Європі, то й Росія може робити те саме в Білорусі.

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