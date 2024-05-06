"Нового не спостерігаємо": у ГУР оцінили анонс Путіним "ядерних" навчань

Спікер ГУР Міноборони Андрій Юсов прокоментував плани країни-агресора РФ проводити навчання з використання тактичної ядерної зброї.

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Речник Речник ГУР Юсов зазначив, що вся необхідна інформація про путінську ядерну зброю збирається / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Спікер Головного управління розвідки українського Міноборони Андрій Юсов прокоментував раніше озвучені російським диктатором Володимиром Путіним плани країни-агресора РФ провести навчання з використання тактичної ядерної зброї. Свою заяву український офіцер зробив в ефірі єдиного телемарафону.

Юсов зазначив, що вся необхідна інформація про російську ядерну зброю збирається і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ.

"Поки що чогось нового, крім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Вся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ. Ядерний шантаж - це стабільна практика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає", - заявив він.

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Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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