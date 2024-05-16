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Маломуж сказав, як Захід вгамує Путіна, якщо він зважиться на ядерний удар

Анна Ярославська
16 травня 2024, 05:23
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Погрози Путіна застосувати стратегічну ядерну зброю призвели до того, що проти нього консолідувалися США і Китай.
Николай Маломуж
Микола Маломуж спрогнозував дії Заходу, якщо Путін зважиться на ядерний удар / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж спрогнозував, як перспектива проведення Росією навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї може вплинути на західну підтримку України.

Як сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду, погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати стратегічну ядерну зброю призвели до того, що проти нього консолідувалися США і Китай - про це і говорили на зустрічі президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін. Також проти ядерної війни виступають усі країни, бо вона означатиме знищення людства.

"Шантаж Путіна провести навчання з тактичною ядерною зброєю робить ситуацію більш напруженою. І навіть Сі Цзіньпін зайняв консолідовану з Макроном [президент Франції Еммануель Макрон] позицію про неприпустимість використання тактичної та стратегічної ядерної зброї. Тобто ці загрози об'єднують не лише НАТО і Європу, а весь світ - усі проти початку ядерної війни", - сказав Маломуж.

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Генерал вважає, що Захід навряд чи злякається цього рішення Путіна і почне переглядати свої дії щодо підтримки України, бо в такому разі Путін піде далі та не зупиниться на використанні тактичної зброї, а застосує і стратегічну.

"Об'єднані зусилля всіх країн світу не допустять такого розвитку подій. Можливо, навчання Путін і проведе, тому що це шантаж, брязкання зброєю. Але навряд чи він цю зброю застосує", - сказав Маломуж.

Також він сказав, як світ міг би "вгамувати Путіна", якби він захотів застосувати ядерну зброю.

"[РФ не застосує ядерну зброю] Тому що світові лідери матимуть на меті вгамувати Путіна, і іншого варіанту, крім націлювання своїх стратегічних озброєнь на Росію, у них не буде. Не відреагувати Захід не зможе, тому що це призведе лише до нової агресії та проти України, і проти НАТО", - додав Маломуж.

Як повідомляв Главред, Микола Маломуж спрогнозував, за яких умов російський диктатор Володимир Путін може потягнутися до ядерної кнопки.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерні загрози Росії - головні новини за темою

Глава Кремля Володимир Путін доручив Міноборони РФ провести випробування нестратегічної ядерної зброї. Маневри росіяни збираються виконати вже найближчим часом. Мета - відповідь на "зростаючі загрози".

У Головному управлінні військової розвідки України заявили, що ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна. Поки нічого нового не фіксується, спецслужби збирають інформацію.

У Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна: міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що російським генералам тоді доведеться або виконати наказ, або позбутися глави Кремля.

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли у них є ядерна зброя.

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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ядерна зброя Володимир Путін ядерна війна Микола Маломуж
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