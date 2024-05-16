Маломуж сказав, як Захід вгамує Путіна, якщо він зважиться на ядерний удар

Погрози Путіна застосувати стратегічну ядерну зброю призвели до того, що проти нього консолідувалися США і Китай.

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Микола Маломуж спрогнозував дії Заходу, якщо Путін зважиться на ядерний удар / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж спрогнозував, як перспектива проведення Росією навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї може вплинути на західну підтримку України.

Як сказав Маломуж в інтерв'ю Главреду, погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати стратегічну ядерну зброю призвели до того, що проти нього консолідувалися США і Китай - про це і говорили на зустрічі президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін. Також проти ядерної війни виступають усі країни, бо вона означатиме знищення людства.

"Шантаж Путіна провести навчання з тактичною ядерною зброєю робить ситуацію більш напруженою. І навіть Сі Цзіньпін зайняв консолідовану з Макроном [президент Франції Еммануель Макрон] позицію про неприпустимість використання тактичної та стратегічної ядерної зброї. Тобто ці загрози об'єднують не лише НАТО і Європу, а весь світ - усі проти початку ядерної війни", - сказав Маломуж. відео дня

Генерал вважає, що Захід навряд чи злякається цього рішення Путіна і почне переглядати свої дії щодо підтримки України, бо в такому разі Путін піде далі та не зупиниться на використанні тактичної зброї, а застосує і стратегічну.

"Об'єднані зусилля всіх країн світу не допустять такого розвитку подій. Можливо, навчання Путін і проведе, тому що це шантаж, брязкання зброєю. Але навряд чи він цю зброю застосує", - сказав Маломуж.

Також він сказав, як світ міг би "вгамувати Путіна", якби він захотів застосувати ядерну зброю.

"[РФ не застосує ядерну зброю] Тому що світові лідери матимуть на меті вгамувати Путіна, і іншого варіанту, крім націлювання своїх стратегічних озброєнь на Росію, у них не буде. Не відреагувати Захід не зможе, тому що це призведе лише до нової агресії та проти України, і проти НАТО", - додав Маломуж.

Як повідомляв Главред, Микола Маломуж спрогнозував, за яких умов російський диктатор Володимир Путін може потягнутися до ядерної кнопки.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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