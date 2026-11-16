"Дякую Анджеліні Джолі": Клопотенко виїхав з України на особливе запрошення

Відомий український шеф-кухар вирушив до США.

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Анджеліна Джолі запросила Євгена Клопотенка до США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, Євген Клопотенко

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Куди Анджеліна Джолі запросила Євгена Клопотенка

З якою місією шеф-кухар вирушив до США

Популярний український шеф-кухар Євген Клопотенко побував у Нью-Йорку на спеціальне запрошення відомої голлівудської актриси Анджеліни Джолі. Як розповів кулінар в Instagram, зірка запросила його до власного арт-простору Atelier Jolie, щоб познайомити американську публіку з українською гастрономією.

Для Клопотенка ця поїздка стала не просто черговим кулінарним заходом, а стратегічною можливістю голосно заявити про Україну через її автентичні продукти та смаки. На думку кухаря, українська кухня здатна на рівних конкурувати з найкращими світовими гастрономічними традиціями.

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Євген Клопотенко готує в ресторані Джолі / фото: instagram.com, Євген Клопотенко

"Українська кухня в Нью-Йорку. І не просто де завгодно, а в Atelier Jolie - просторі Анджеліни Джолі. Наша культура та наші культурні продукти мають бути конкурентоспроможними у світі. Нас мають обирати не через жалість, а тому, що ми круті й маємо що запропонувати світу. І я вважаю, що це одне з найважливіших завдань української культури на майбутнє. А щоб цього досягти, ми маємо бути представлені на найвищому рівні та в найкращих місцях світу", - поділився Євген.

Шеф-кухар щиро подякував голлівудській актрисі за надану довіру та підкреслив, що подібні культурні ініціативи відкривають перед Україною нові горизонти на міжнародній арені.

Євген Клопотенко у США / фото: instagram.com, Євген Клопотенко

"Atelier Jolie - відомий креативний простір Анджеліни Джолі в Нью-Йорку. І для мене було великою честю представити там українську кухню, наші традиції та смаки. Маленькі кроки творять великі речі. Дякую Анджеліні Джолі за цю можливість", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, креативний простір Atelier Jolie актриса відкрила у 2023 році в історичній будівлі Нью-Йорка, де свого часу жили й творили видатні художники. Сама Анджеліна Джолі з початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово приїжджала в Україну, де зустрічалася з переселенцями, волонтерами та дітьми, які постраждали від війни.

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