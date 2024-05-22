УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Вибух переорає поле": Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФ

Анна Ярославська
22 травня 2024, 01:41
46
Тактичну ядерну зброю використовують, як правило, для нанесення удару по скупченню військ.
Олексій Гетьман, ядерний удар
Олексій Гетьман оцінив ризики завдання РФ ядерного удару / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, сайт Кремля

Загроза того, що країна-агресор РФ завдасть тактичного ядерного удару по Україні мінімальна, оскільки це нічого не дало б Кремлю. Таку думку під час чату на Главреді озвучив військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, можливий удар тактичною ядерною зброєю спровокував би певне радіоактивне забруднення, але все це не буде значним.

"Радіація на місці, де був вибух, завданий тактичною ядерною зброєю середньої потужності, зменшується в сто разів через 49 годин, радіоактивний фон майже повертається до норми. А за два тижні радіація зменшується в тисячу разів. Так, це неприємно, так, буде певне забруднення і можна отримати променеву хворобу, якщо перебувати неподалік від місця вибуху", - сказав він.

Гетьман додав, що тактичну ядерну зброю використовують, як правило, для завдання удару по скупченню військ.

"Ми ж не тримаємо велику кількість військ в одному місці. Тому росіянам немає сенсу провокувати дуже потужний вибух, який просто переорає поле. Це їм не дасть жодної військової переваги", - вважає він.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом:

Хто такий Олексій Гетьман

Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Ядерні загрози Росії - головні новини за темою

Глава Кремля Володимир Путін доручив Міноборони РФ провести випробування нестратегічної ядерної зброї. Маневри росіяни збираються виконати вже найближчим часом. Мета - відповідь на "зростаючі загрози".

У Головному управлінні військової розвідки України заявили, що ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна. Поки нічого нового не фіксується, спецслужби збирають інформацію.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж спрогнозував, за яких умов російський диктатор Володимир Путін може потягнутися до ядерної кнопки.

Маломуж також спрогнозував, як перспектива проведення Росією навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї може вплине на західну підтримку України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ядерний удар новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпеку

РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпеку

02:20 Україна
Масована атака "шахедів": Сумська область залишилася без світла

Масована атака "шахедів": Сумська область залишилася без світла

01:55 Україна
Є двопартійна підтримка: в США закликали Пентагон дозволити Україні бити по РФ

Є двопартійна підтримка: в США закликали Пентагон дозволити Україні бити по РФ

00:09 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина 26925

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина

Гороскоп на завтра 22 травня: Ракам - цікава можливість, у Стрільців - зашкалює удача 16894

Гороскоп на завтра 22 травня: Ракам - цікава можливість, у Стрільців - зашкалює удача

Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі 16258

Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі

Забрала дітей і поїхала: Альбіна Джанабаєва живе без Валерія Меладзе 14597

Забрала дітей і поїхала: Альбіна Джанабаєва живе без Валерія Меладзе

Останні новини

02:29

Їхали задля евакуаціі людей: у Вовчанську росіяни вдарили по поліцейські машині

02:20

РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпекуВідео

02:00

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" потрапила в серйозну аварію

01:55

Масована атака "шахедів": Сумська область залишилася без світла

01:41

"Вибух переорає поле": Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФВідео

До кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - СвітанДо кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - Світан
00:09

Є двопартійна підтримка: в США закликали Пентагон дозволити Україні бити по РФ

21 травня, вівторок
23:51

"Цього дня я втратив всіх": лідер Kalush Orchestra зізнався в залежності

22:53

"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

22:43

"Їдь в Ізраїль і там давай концерт": росіяни накинулися на Максима Галкіна

Реклама
22:38

РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

22:32

Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті

21:57

"Не випустив жодної ракети": в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

21:54

Вдала розвідка спецзагону ЗСУ: пів дивізіону ППО РФ рознесли на трухляву – деталі

21:49

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

21:19

Ховає очі за окулярами: Ліза Ющенко відпочила в Москві на світській вечірці

20:54

Графіки відключення електроенергії: у які години в українців точно буде світло

20:50

Інтернет більше зникати не буде: як зробити, щоб роутер працював без світлаВідео

20:49

"У чому проблема?": Зеленський "наїхав" на НАТО через відмову збивати ракети РФ

20:27

Як зробити світло, якщо немає електрики: що зробити, щоб урятувати житло від непроглядної темряви

20:00

Україну "розсмажить" майже до +30: де очікувати штормовий вітер та грозові дощі

Реклама
19:48

"Путін ірраціональний": Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ

19:32

Влупили посеред ночі: у Генштабі підтвердили удар по російському кораблю "Циклон"

19:26

Знайти сову за 10 секунд зможе лише найуважніший: складна оптична ілюзія

19:10

Розпочалася кампанія з примусу України принизливо запросити миру в ПутінаПогляд

19:09

Дуже небезпечний напрямок: РФ обрала нову ціль для наступу - полковник ЗСУВідео

19:07

Не через ліжко впливових чоловіків: Слава Дьомін прокоментував свій успіх на ТБ

18:54

Удари по цілях на території РФ: Кулеба зробив заяву про завершення війни

18:38

Коли обприскувати огірки і помідори борною кислотою: дешевий засіб допоможе врожаю

18:31

Чоловік знайшов у стелі "старовинні артефакти": список предметів вразив багатьох

18:26

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен

18:12

Логічний тест "Знайдіть зайве" - мало хто може набрати більше 7 балів

17:45

РФ вибрала три цілі: Світан розкрив плани окупантів на Харківщині

17:43

Командував армією на Запоріжжі та критикував Міноборони: в РФ "закрили" топ-генерала - ЗМІ

17:24

Захід боїться: Зеленський прямо сказав, чому Польща не допомагає збивати ракети РФВідео

17:06

Зірка "Надприродного" приїхав до Києва і порадував фанатів душевними фото

17:02

"5 років ще не закінчилися": Зеленський зробив заяву щодо термінів президенства

16:48

Зеленський жорстко припечатав Путіна: він помре, а з Кремля винесуть вперед ногами

16:45

Цілий рік будуть одні біди: які заборони не можна порушувати 22 травня

16:32

Мають лише 30 днів: Кабмін ухвалив рішення щодо обліку чоловіків за кордоном

16:30

Вагітна четвертим дружина 64-річного Тігіпка розкрила стать майбутньої дитиниВідео

Реклама
16:20

Ситуація може погіршитись: скільки триватиме наступ РФ на Харківщині - прогнозВідео

16:15

Церковне свято 22 травня: що заборонено робити на мученика Василіска

16:02

Як зварити мед із кульбаб: способи зробити смачні ласощі

15:52

Загроза штурму на Сумщині: в ДПСУ назвали ймовірний напрямок російської атаки

15:43

1+1 media та співак MONATIK здійснили мрію хлопця, тато та дідусь якого загинули під час окупації Маріуполя

15:31

Кількість боїв зменшується: в ЗСУ розповіли про тактику ворога у Вовчанську

15:03

Вдарить +28 градусів: стала відома дата сильного потепління

15:00

Рідні точно не пропустять такий обід: простий рецепт огірочникаВідео

14:52

Не тільки хек: три види риб, які завжди продають без голови

14:40

Безконтактний спосіб: як очистити мікрохвильовку за 3 хвилини

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти