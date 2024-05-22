"Вибух переорає поле": Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФ

Тактичну ядерну зброю використовують, як правило, для нанесення удару по скупченню військ.

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Олексій Гетьман оцінив ризики завдання РФ ядерного удару / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, сайт Кремля

Загроза того, що країна-агресор РФ завдасть тактичного ядерного удару по Україні мінімальна, оскільки це нічого не дало б Кремлю. Таку думку під час чату на Главреді озвучив військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, можливий удар тактичною ядерною зброєю спровокував би певне радіоактивне забруднення, але все це не буде значним.

"Радіація на місці, де був вибух, завданий тактичною ядерною зброєю середньої потужності, зменшується в сто разів через 49 годин, радіоактивний фон майже повертається до норми. А за два тижні радіація зменшується в тисячу разів. Так, це неприємно, так, буде певне забруднення і можна отримати променеву хворобу, якщо перебувати неподалік від місця вибуху", - сказав він.

Гетьман додав, що тактичну ядерну зброю використовують, як правило, для завдання удару по скупченню військ.

"Ми ж не тримаємо велику кількість військ в одному місці. Тому росіянам немає сенсу провокувати дуже потужний вибух, який просто переорає поле. Це їм не дасть жодної військової переваги", - вважає він.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом:

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

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