'Хоче повну капітуляцію України': в ISW розкрили плани Путіна про ядерну війну

Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що під час виступу на Федеральних зборах Путін використовував риторику про переговори і брязкання ядерною зброєю для того, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля.

Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань "стратегічної стабільності" і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США, наголошують в ISW.

Російський диктатор стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

В ISW наголосили, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, він хоче повну капітуляцію України, а також має на меті послабити і роззброїти НАТО - це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Путін також підкреслив, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.

Військові аналітики зауважили, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України з боку Заходу.

Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

Нагадаємо, що 29 лютого, кремлівський диктатор Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних Зборів. Путін пригрозив ударом "ядеркою" і ракетами по Заходу. Він наголосив, якщо хтось націлиться на територію Росії, то це загрожує конфліктом з використанням ядерної зброї.

Путін в черговий раз зробив цинічну заяву про Україну. У своїй промові він відразу заговорив про війну, яку РФ розв'язала проти України. Він заявив, що нібито Заходу потрібно "зробити з Росією те, що вони зробили з Україною". Диктатор пишається 10-річчям "російської весни" і анексією РФ Криму.

Диктатор Путін лякає світ ядерною війною. Він вказав на те, що в Росії триває робота над новими озброєннями триватиме і скоро світ про них зможе почути. Також відзначив, що випробування крилатої ракети "Буревісник" і системи "Посейдон" завершуються.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.