Путін пішов на ядерний шантаж: погрожує Заходу ударами з повітря і з моря

У Кремлі вирішили відпрацювати питання підготовки і застосування нестратегічної ядерної зброї.

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Володимир Путін почав брязкати ядерною зброєю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скріншот: відео

Міністерство оборони країни-агресора РФ заявило про намір провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

За дорученням диктатора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, заявили в МО РФ.

"За дорученням верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань із ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил військово-морського флоту", - ідеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що під час навчань буде здійснено комплекс заходів із практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Крім того, навчання нібито потрібні для реагування "на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації", додали в МО країни-агресора.

Ядерні погрози РФ - головні новини за темою

Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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