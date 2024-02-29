Якщо пошлете війська в Україну: Путін пригрозив ударом 'ядеркою і ракетами' по Заходу

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив ракетами Заходу, якщо ті введуть війська в Україну.

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Путін пригрозив країнам Заходу ракетним ударом / колаж Главред, фото УНІАН і "Вікіпедія"

Російський диктатор Володимир Путін вкотре вирішив побряцать ядерною зброєю - тепер він, виступаючи з посланням Федеральним Зборам, пригрозив країнам Заходу ракетним ударом, якщо ті захочуть розмістити війська в Україні.

"Ми пам'ятаємо долю тих, хто направляв свої контингенти на територію нашої країни в попередніх війнах. Але тепер наслідки будуть набагато трагічнішими. У нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їх території. Якщо це трапиться, то це реально загрожує конфліктом з використанням ядерної зброї", — заявив Путін.

Таким чином російський диктатор Путін прокоментував нещодавня заява Президента Франції Емманюеля Макрона. Той після завершення конференції з підтримки України в Парижі допустив відправку західних військ в Україну в майбутньому, хоча і підкреслив, що поки немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

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Також президент РФ сказав, що окупанти вже застосовували в бою ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", гіперзвуковий комплекс "Кинджал". Також завершуються випробування крилатої ракети "Буревісник", а комплекс" Сармат " вже поставлений у війська і країна-агресор РФ скоро його нібито продемонструє.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47 М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракета, імовірно, створена на основі 9к720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Російські погрози використовувати ядерну зброю

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова "Російської Православної церкви" патріарх Кирил висловив думку, що створення ядерної зброї на території колишнього СРСР було частиною великого "Божого Промислу", який дозволив Росії залишитися "вільною і незалежною".

Президент Росії Володимир Путін заявити, що його країна готова використовувати її для захисту свого суверенітету, якщо це буде необхідно.

Чутки про можливе розміщення ядерної зброї використовуються Володимиром Путіним для підтримки своєї" імперської " риторики, натякаючи на те, що якщо США можуть розміщувати ядерну зброю в Європі, то і Росія може робити те ж саме в Білорусі.

Голова Комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер 14 лютого заявити, що є серйозна загроза національній безпеці США, оскільки Росія будує плани з розміщення ядерної зброї в космосі.

Після цього радник президента Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив ці відомості, а сам господар Білого дому доручив своїй адміністрації провести з Росією відповідні переговори.

Журналіст CNN опублікували матеріал, в якому заявили, що потенційний ядерний вибух в космосі може призвести до виведення з ладу великої кількості американських комерційних і урядових супутників. Виникнуть проблеми з мобільним зв'язком, оплатою рахунків і роботою Інтернету.

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