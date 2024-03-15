"У нас є ядерна зброя": Макрон відповів на погрози Путіна

За словами президента Франції, ядерні держави мають "насамперед почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.

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Макрон відповів на погрози Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли у них є ядерна зброя.

"Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2.

Французький лідер зазначив, що не розмовляв із керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно", передає Le Figaro.

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"Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою", - наголосив Макрон.

Він також акцентував на тому, що ядерні держави мають "насамперед почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.

"Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації", - додав політик.

Ядерні погрози Путіна

Днями в інтерв'ю російським ЗМІ російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ "готова до ядерної війни".

"Російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу: з військово-технічної точки зору РФ готова до ядерної війни", - заявив він.

Також глава Кремля відреагував на заяву французького президента Еммануеля Макрона, що не існує "червоних ліній" щодо Росії.

"Країни, які заявляють, що не мають червоних ліній щодо Росії, повинні зрозуміти, що тоді й у Росії таких ліній не буде", - заявив Путін.

На погрози господаря Кремля відреагували в Білому домі. Прессекретарка Карін Жан-П'єр зазначила, що президент США Джо Байден знає про нові заяви Путіна про можливість застосування ядерної зброї. Однак у США не бачать причин для зміни ядерної стратегії США.

У Білому домі зазначили, що подібною риторикою Путін намагається шантажувати країни Заходу.

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