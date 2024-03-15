"У нас є ядерна зброя": Макрон відповів на погрози Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли у них є ядерна зброя.
"Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2.
Французький лідер зазначив, що не розмовляв із керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно", передає Le Figaro.
"Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою", - наголосив Макрон.
Він також акцентував на тому, що ядерні держави мають "насамперед почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.
"Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації", - додав політик.
Стосунки між Макроном і Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін мали хороші робочі стосунки до того, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року.
Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон виступав за діалог із Москвою для пошуку мирного рішення і підтримував ідею про "гарантії" для РФ у майбутній концепції безпеки Європи.
У лютому 2024 року Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
Український лідер Володимир Зеленський вважає, що Макрон змінив риторику, оскільки господар Кремля обдурив його - тепер президент Франції не довіряє Путіну.
Ядерні погрози Путіна
Днями в інтерв'ю російським ЗМІ російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ "готова до ядерної війни".
"Російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу: з військово-технічної точки зору РФ готова до ядерної війни", - заявив він.
Також глава Кремля відреагував на заяву французького президента Еммануеля Макрона, що не існує "червоних ліній" щодо Росії.
"Країни, які заявляють, що не мають червоних ліній щодо Росії, повинні зрозуміти, що тоді й у Росії таких ліній не буде", - заявив Путін.
На погрози господаря Кремля відреагували в Білому домі. Прессекретарка Карін Жан-П'єр зазначила, що президент США Джо Байден знає про нові заяви Путіна про можливість застосування ядерної зброї. Однак у США не бачать причин для зміни ядерної стратегії США.
У Білому домі зазначили, що подібною риторикою Путін намагається шантажувати країни Заходу.
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