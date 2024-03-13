'РФ готова до ядерної війни': Путін заявив про підготовку до удару

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу.

https://glavred.net/world/rf-gotova-do-yadernoji-viyni-putin-zayaviv-pro-pidgotovku-do-udaru-10549640.html Посилання скопійоване

Путін оголосив про підготовку до ядерного удару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скріншот: відео

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресорка Росія "готова до ядерної війни".

"Російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу: з військово-технічного погляду РФ готова до ядерної війни", - пригрозив диктатор в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Також очільник Кремля відреагував на заяву французького президента Еммануеля Макрона, що не існує "червоних ліній" щодо Росії.

відео дня

"Країни, які заявляють, що не мають червоних ліній щодо Росії, повинні зрозуміти, що тоді й у Росії таких ліній не буде", - заявив Путін.

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ядерна загроза від Росії: що відомо

Нагадаємо, що диктатор РФ Путін лякає світ ядерною війною. В ході звернення до Федеральних зборів він відзначив, що Росія вже застосовує ракети "Кинджал" та "Циркон" в ході так званої "СВО". Водночас випробування крилатої ракети "Буревісник" і системи "Посейдон" завершуються.

В Bloomberg розкрили плани Путіна про ядерний удар і попередили про загрозу. Агресорка Росія проводить розробку космічного потенціалу для знищення супутників за допомогою ядерної зброї, пишуть американські журналісти.

Стало відомо, що США готували відповідь на ядерну атаку РФ по Україні. У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.