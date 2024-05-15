"Буде грати на межі фолу": Маломуж оцінив, чи зважиться Путін на ядерний удар

Удари по Вашингтону чи Лондону російський диктатор не завдасть, бо тактична зброя туди не дотягнеться.

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Микола Маломуж оцінив ризики того, що РФ завдасть ядерного удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, pixabay.com

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж спрогнозував, за яких умов російський диктатор Володимир Путін може потягнутися до ядерної кнопки.

За словами Маломужа, до відома Путіна різними каналами активно доводять ідею про неприпустимість використання будь-якої ядерної зброї.

"Тому для Путіна настає момент істини: або він почує світ, або світ встане проти нього", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

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Він також сказав, що могло б стати цілями російських ядерних ударів.

"Удари по Вашингтону або Лондону Путін не завдасть, тому що тактична зброя туди не дотягнеться - для цього потрібні балістичні ракети дальністю до 15 тисяч кілометрів. Вони у Росії є, але це зовсім інший рівень загроз", - сказав Маломуж.

За його прогнозом, "Путін гратиме на межі фолу, аж до розгортання тактичного ядерного озброєння".

"Але щойно відчує, що превентивні удари Заходу будуть потужними, він це озброєння згорне. Але шантаж триватиме до межі, до останнього", - вважає генерал армії.

Якщо ж Путін усе ж таки наважиться на тактичний ядерний удар, то цілями можуть бути різні об'єкти на території України: стратегічні об'єкти, центри ухвалення рішень, скупчення військ, греблі, енергетичні об'єкти.

"Але удар буде локальним, на кілометр, не більше. Це потужний удар, але все-таки він не матиме надзвичайних наслідків", - резюмував Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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