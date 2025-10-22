"Бути чи не бути" саміту Трампа і Путіна: в Угорщині зробили заяву

Угорський міністр закордонних справ попереджає про фейки та витоки перед мирною зустріччю.

Сіярто спростовує чутки про скасування саміту Трампа та Путіна в Будапешті / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/szijjarto.peter.official, kremlin.ru

Коротко:

Західні ЗМІ повідомляли про скасування саміту Трампа та Путіна

Петер Сіярто назвав цю інформацію недостовірною

Низка західних ЗМІ повідомила про скасування саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував цю інформацію, назвавши її недостовірною.

"З моменту оголошення про проведення мирного саміту в Будапешті було очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню. Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру", – написав він у соцмережі Х. відео дня

Контекст і очікування

За словами Сіярто, схожа ситуація повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, ухваленням рішень щодо санкцій або Європейського фонду миру. Він також натякнув, що зустріч лідерів США та Росії все ж відбудеться, хоча точна дата наразі невідома.

"Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться", – додав міністр.

Що очікувати від зустрічі Трампа та Путіна – думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі для Главреда наголошує, що під час першої зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Путін перетворив розмову на історичну лекцію, згадуючи Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, про що писало видання Financial Times.

На думку Олещука, під час запланованої другої зустрічі в Будапешті Путін може повторити подібну тактику. Він продовжує жити у власному світі ідей, концепцій та уявлення про "єдині народи", що може впливати на перебіг переговорів та їхній формат.

Зустріч Трампа та Путіна - останні новини

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Зазначалось, що 23 жовтня мала відбутись зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.

Проте нещодавно CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються. Також поки незрозуміло, який вплив відтермінування попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо зрештою матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

