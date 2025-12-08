"Назавжди і не втекти": дружина Adam звернулася до покійного музиканта

Смерть Михайла Клименка стала ударом для його родини.

Adam Клименко помер - Саша Норова звернулася до коханого / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasha_norova

7 грудня помер 38-річний Михайло Клименко

Дружина і син музиканта зворушливо звернулися до нього

Уранці 7 грудня пішов із життя український музикант і лідер гурту Adam Михайло Клименко. Останні місяці артист боровся з туберкульозним менінгітом.

Український шоу-бізнес важко сприйняв втрату Клименка. Про його смерть, а точніше, про свою вічну любов до Михайла, також висловилася його дружина і муза Саша Норова.

"Міша, мій Міша, мій Мішель, я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам з тобою, я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов, вони назавжди, ти на завжди! Кожна пісня ADAM - це наше, це наше з тобою життя, кожне слово із життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивої і чистої, я тобі дякую, дякую... Назавжди і не втекти. З тобою я. Зі мною ти", - написала вдова Adam Клименка.

Adam Клименко помер - Саша Норова звернулася до коханого / фото: instagram.com/sasha_norova

Михайло Клименко та Саша Норова одружилися 2009 року. У шлюбі в артистів народилося двоє дітей - 15-річний Марк і 10-річна Ніла.

Михайло Клименко та Саша Норова з сином Марком і донькою Нілою / фото: instagram.com/sasha_norova

Марк у соціальних мережах також попрощався з батьком, як умів. Він опублікував миле відео, на якому Клименко-старший допомагає йому завести мопед. "Тату... Тільки ось-ось в кінці літа ти допомагав мені усе робити", - написав підліток.

Марк Клименко звернувся до покійного батька / фото: instagram.com/kachkovod

Про гурт Adam Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

