Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Назавжди і не втекти": дружина Adam звернулася до покійного музиканта

Анна Підгорна
8 грудня 2025, 06:49
78
Смерть Михайла Клименка стала ударом для його родини.
Михайло Клименко, Саша Норова
Adam Клименко помер - Саша Норова звернулася до коханого / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasha_norova

Коротко:

  • 7 грудня помер 38-річний Михайло Клименко
  • Дружина і син музиканта зворушливо звернулися до нього

Уранці 7 грудня пішов із життя український музикант і лідер гурту Adam Михайло Клименко. Останні місяці артист боровся з туберкульозним менінгітом.

Український шоу-бізнес важко сприйняв втрату Клименка. Про його смерть, а точніше, про свою вічну любов до Михайла, також висловилася його дружина і муза Саша Норова.

відео дня

"Міша, мій Міша, мій Мішель, я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам з тобою, я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов, вони назавжди, ти на завжди! Кожна пісня ADAM - це наше, це наше з тобою життя, кожне слово із життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивої і чистої, я тобі дякую, дякую... Назавжди і не втекти. З тобою я. Зі мною ти", - написала вдова Adam Клименка.

Михайло Клименко, Саша Норова
Adam Клименко помер - Саша Норова звернулася до коханого / фото: instagram.com/sasha_norova

Михайло Клименко та Саша Норова одружилися 2009 року. У шлюбі в артистів народилося двоє дітей - 15-річний Марк і 10-річна Ніла.

Михайло Клименко та Саша Норова з дітьми
Михайло Клименко та Саша Норова з сином Марком і донькою Нілою / фото: instagram.com/sasha_norova

Марк у соціальних мережах також попрощався з батьком, як умів. Він опублікував миле відео, на якому Клименко-старший допомагає йому завести мопед. "Тату... Тільки ось-ось в кінці літа ти допомагав мені усе робити", - написав підліток.

Михайло Клименко
Марк Клименко звернувся до покійного батька / фото: instagram.com/kachkovod

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про проблеми Катерини Бужинської зі здоров'ям. У листопаді українська співачка отримала серйозну травму, лікуванням якої вона займається досі.

Також фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя заговорив про зради після розлучення. Він зазначив, що вважає себе ревнивою людиною, і розповів, яку поведінку партнера може розцінити як невірність.

Читайте також:

Про гурт Adam

Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Захід ризикує програти Путіну конкуренцію за Індію

Захід ризикує програти Путіну конкуренцію за Індію

08:10Погляди
"Цинічно і підло": Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спали

"Цинічно і підло": Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спали

07:44Війна
Трамп заявив, що Кремль погодився на мирний план, але Зеленський його не читав

Трамп заявив, що Кремль погодився на мирний план, але Зеленський його не читав

06:59Світ
Реклама

Популярне

Більше
Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

Останні новини

08:10

Захід ризикує програти Путіну конкуренцію за Індію

07:44

"Цинічно і підло": Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спалиФото

07:33

"Насправді вона хижак": Тарас Тополя жорстко пройшовся по творчості Тіни Кароль

06:59

Трамп заявив, що Кремль погодився на мирний план, але Зеленський його не читавВідео

06:49

"Назавжди і не втекти": дружина Adam звернулася до покійного музиканта

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
06:10

Переговори та неприємні підсумки тижняПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

04:45

"Зловлять" хвилю успіху: кому зі знаків зодіаку пощастить 8 грудня

03:41

Можуть викликати головний біль та втому: які свічки категорично не можна купувати додому

Реклама
02:28

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

01:30

Шер готується "зав'язати вузлик" із молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ

01:29

Ворог цинічно вдарив БПЛА по Охтирці: влучання в багатоповерхівку, є постраждалі

00:59

Хто справді впливає на рішення Трампа щодо України — Politico розкрило деталі

00:38

Змилувалася: Меган Маркл уперше за 7 років поговорила з батьком

00:09

Тихі "вбивці" вазонів: які невинні звички можуть нашкодити рослинам взимкуВідео

07 грудня, неділя
23:55

"Вони постійно ховаються": військовий розповів, чому кораблі РФ бояться вийти з портів

22:51

Мама в 47: українська ведуча розкрила складнощі материнства

22:39

Як не "вбити" трансмісію взимку: чотири критичні помилки на холодній дорозі

22:18

На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph

22:09

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Реклама
21:58

Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

21:45

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

21:14

"Саме цього боїться Путін": полковник США назвав єдину гарантію безпеки України

21:03

"Він непередбачуваний": син Трампа припустив, що президент США може "покинути Україну"

20:58

Чотири продукти і святкова страва на столі: рецепт бюджетного салату на Новий рік

20:14

В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру: що це за традиціяФото

19:50

Як легко прибрати вапняний наліт з крану: експерти поділились перевіреним методом

19:48

Зимова ставка окупантів: у ЗСУ пояснили стратегічні наміри РФ на Донеччині

19:28

Українців можуть штрафувати за живі ялинки на новорічні свята - у чому причина

19:12

"Вистраждано душею": Степан Гіга вперше після операції вийшов на зв'язокВідео

19:10

Про яку небезпеку лідери ЄС попередили ЗеленськогоПогляд

18:44

ФІФА представила розклад ЧС-2026: збірна України дізналася дати перших матчів

18:35

РФ готує масштабну наступальну операцію: яке місто в небезпеці

18:30

Удар РФ по Печенізькій дамбі: у ЗСУ розкрили, як підрив вплине на фронт

18:12

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

17:57

До 16 годин у темряві: з'явились нові графіки вимкнення світла на 8 грудня

17:49

Поховав брата і повертався додому: чоловік ледь не загинув від прицільної атакиВідео

17:26

Помер режисер першого українського фільму, номінованого на "Оскар"Відео

17:18

Атакують недоторканні обʼєкти: РФ змінила тактику ударів по України

17:11

Важка хвороба, кома і смерть: українські зірки прощаються з 38-річним Adam

Реклама
17:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

16:14

Чому 8 грудня не можна ні з ким сперечатися: яке церковне свято

16:13

Українцям почали виплачувати 6 500 гривень допомоги: куди їх можна витратити

16:09

Як правильно наносити антиперспірант, щоб не пітніти: секрети, про які мало хто знає

15:30

Тисячолітнє пророцтво і прихований сенс: навіщо в Києві збудували Золоті воротаВідео

15:24

План РФ провалився: ЗСУ вибивають ворога з важливого міста в Донецькій області

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Греблю водосховища зруйновано: РФ атакувала Харківську областьВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти