Трамп заявив, що Кремль погодився на мирний план, але Зеленський його не читав

Американський президент вважає, що Росія хотіла б претендувати на всю територію України, але згодна на "мирний план".

https://glavred.net/world/tramp-zayavil-chto-kreml-soglasilsya-na-mirnyy-plan-no-zelenskiy-ego-ne-chital-10722140.html Посилання скопійоване

Трамп сказав, що розчарований Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Коротко:

Трамп "трохи розчарований" позицією Зеленського

РФ могла б претендувати на всю територію України, але на даному етапі нібито готова прийняти запропонований план

Президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на "мирний план". При цьому президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.

Під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня Трамп сказав, що "трохи розчарований" Зеленським.

відео дня

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні", - заявив глава Білого дому.

"Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим [з мирним планом]. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", - додав Трамп.

Дивіться відео - Трамп заявив, що Зеленський не прочитав мирну угоду:

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський дві години розмовляв зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон домігся від України і Росії поступок, необхідних для укладення мирної угоди. Про це повідомило видання Axios з посиланням на обізнані джерела.

Упродовж двогодинної розмови президент Зеленський із Віткоффом і Кушнером порушили найбільш чутливі питання. За словами джерел видання, сторони обговорили питання територій і післявоєнних гарантій безпеки для України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сподівається, що в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини з питання завершення війни Росії проти України.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що мирна домовленість для України може виявитися компромісною і не зовсім справедливою. Він також висловив розчарування після ознайомлення з початковим варіантом мирного плану.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чого хоче Путін: думка експерта

Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що Путіну потрібно зберегти переговорний процес, оскільки, на його думку, він веде його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред