Саміт Трампа і Путіна під загрозою: зустріч Рубіо та Лаврова відкладається - CNN

Анна Ярославська
21 жовтня 2025, 08:00оновлено 21 жовтня, 08:56
Причини відстрочки офіційно не розкриваються. Джерела стверджують, що у сторін різні очікування щодо завершення війни в Україні.
Марко Рубіо, Сергій Лавров
Зустріч Рубіо з Лавровим відкладено - CNN / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головні тези:

  • Попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено
  • Причини відтермінування офіційно не розкриваються
  • Терміни саміту Трампа і Путіна в Будапешті - під питанням

Попередню зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, відкладено.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

"Надії президента Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Росії Володимиром Путіним можуть впасти", - зазначає видання.

16 жовтня Трамп заявив після телефонної розмови з Путіним, що вони "домовилися про те, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високопоставлених радників".

"Перші зустрічі Сполучених Штатів пройдуть під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, а також низки інших осіб, які будуть призначені", - написав він у Truth Social.

Однак, як повідомив CNN представник Білого дому, очікувана зустріч Рубіо з його російським колегою Сергієм Лавровим поки що відкладена.

Наразі незрозуміло, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел повідомило, що у Рубіо та Лаврова різні очікування щодо можливого завершення російсько-української війни.

Також поки незрозуміло, який вплив відтермінування попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо зрештою матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.

20 жовтня Рубіо і Лавров провели телефонну розмову і обговорили "наступні кроки" в розвиток розмови між двома президентами, яка відбулася минулого тижня. Рубіо "наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати в просуванні довгострокового врегулювання російсько-українського конфлікту відповідно до бачення президента Трампа".

Тим часом Кремль охарактеризував телефонну розмову як "конструктивну дискусію", під час якої обговорювали "можливі конкретні кроки з реалізації домовленостей", досягнутих Трампом і Путіним під час телефонної розмови.

Однак джерело, знайоме із ситуацією, повідомило CNN, що після телефонної розмови Рубіо та Лаврова офіційні особи вважають, що російська позиція недостатньо просунулася далі свого максималістського курсу. За словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме провести зустріч Путіна і Трампа наступного тижня, але Рубіо і Лавров можуть знову поговорити цього тижня.

Переговори Трампа і Путіна та саміт в Угорщині - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Президент України Зеленський заявив, що готовий узяти участь у саміті в Будапешті, особливо, якщо там він зможе зустрітися з Трампом і Путіним. Однак зустріч у Будапешті може піти за "поганим сценарієм", якщо Трамп і Путін намагатимуться домовитися за спиною і висунути неприйнятні умови для України.

За даними Reuters, 23 жовтня мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим має підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США і РФ.

Як США можуть натиснути на Путіна: думка експерта

Політолог Петро Олещук вважає: якщо анонсована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті все-таки відбудеться, то, найімовірніше, Путін, як і раніше, продовжуватиме тягнути час.

За словами Оолещука, Путіну потрібна лише капітуляція України.

"Але ситуація зараз змінилася, тому що мимоволі Трамп намацав слабку точку Путіна. Чому мимоволі? Ідея з Tomahawk з'явилася не в американців - з нею приїхав президент України Зеленський на зустріч із Трампом. Саме Зеленський сказав Трампу про Tomahawk, про які Трамп чув, але точно не думав у такому контексті: що в нього є ракети, які мають якусь цінність для України і становлять загрозу для Росії", - сказав політолог під час чату на Главреді.

Він підкреслив, що коли тема Tomahawk почала інформаційно розкручуватися, у росіян почалася істерика. Таким чином, у США є дуже серйозний аргумент, яким можна тиснути на Росію.

"Як із цього будуть виходити росіяни - не знаю. У найближчі два тижні на нас чекає інформаційне цунамі різноманітного бруду на тему Tomahawk, переговорів тощо. Але аргумент для тиску на Путіна у Трампа тепер є. Як він розіграє цю карту, ми не знаємо", - зазначив Олещук.

Інші новини:

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

19:35

Де у квартирі не можна вмикати обігрівач - названо небезпечні місця

19:35

В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

19:29

Росіяни вже в центрі Куп'янська: в DeepState заявили про вирішальні тижні для міста

19:12

БЕБ запроваджує Індекс економічної безпеки регіонів - Цивінський

19:10

Трамп дав Путіну останній шанс зупинитисяПогляд

18:58

Як правильно українською сказати "високомірний" - шість найкращих варіантівВідео

18:53

Осіння обрізка малини по-новому: простий метод, який змінює врожай навесніВідео

18:40

Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

18:31

Як зберегти ясний розум у 80: відкриття вчених, що змінює уявлення про старістьВідео

18:18

У Києві пройшла акція проти корупції на війні

18:16

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

