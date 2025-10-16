Трамп провів переговори з Путіним - про що домовились і що говорили про Україну

https://glavred.net/world/tramp-provel-peregovory-s-putinym-o-chem-dogovorilis-i-chto-govorili-ob-ukraine-10707053.html Посилання скопійоване

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті. Про це він заявив в дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною", - повідомив президент США.

Трамп зазначив, що Путін висловив подяку першій леді Меланії за її участь у програмах, пов’язаних із дітьми, і пообіцяв продовження цієї роботи.

Він також повідомив, що значну частину розмови сторони присвятили питанням торгівлі між Росією та США після завершення війни з Україною. У підсумку було досягнуто домовленості про проведення наступного тижня зустрічі радників високого рівня, яку з американського боку очолить державний секретар Марко Рубіо разом із призначеними пізніше представниками. Місце проведення зустрічі наразі не визначене.

"Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - резюмував він

За інформацією Fox News, розмова тривала приблизно дві години. Як повідомляє Clash Report із посиланням на Білий дім, наступного тижня Росія та Сполучені Штати планують провести зустріч високого рівня.

Позиція Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав рішення Трампа і російського воєнного злочинця Путіна провести переговори в Будапершті

"Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!", - написав він в дописі в X.

Деталі переговорів між Трампом і Путіним

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, який транслював Forbes зазначила, що Трамп і Путін також домовилися провести зустріч високопоставлених чиновників вже наступного тижня, після чого, швидше за все, відбудеться зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним. Вони говорили про Будапешт як про місце для цієї зустрічі. Як ви всі знаєте, президент Зеленський завтра приїде до Білого дому.

"Отже, ці дискусії будуть продовжуватися... Завтра (Трамп, - ред.) знову прийме президента Зеленського в Білому домі, щоб спробувати просунути справу вперед у напрямку миру і закінчити цей конфлікт у Росії", - вказує вона.

Відповідаючи на питання щодо можливості тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, Левітт зазначила, що такий формат переговорів є можливим.

"І, звичайно, він (Трамп, - ред.) би дуже хотів, щоб це сталося. Але зараз ведуться переговори і розробляються плани щодо зустрічі російської сторони та наших представників на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, а потім, можливо, щодо нової зустрічі президента Путіна і президента Трампа. Але я не думаю, що президент взагалі закрив двері для цього.

