Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп провів переговори з Путіним - про що домовились і що говорили про Україну

Юрій Берендій
16 жовтня 2025, 20:21оновлено 16 жовтня, 21:00
338
Трамп провів переговори з Путіним - про що домовились і що говорили про Україну
/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті. Про це він заявив в дописі в соціальній мережі Truth Social.

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною", - повідомив президент США.

відео дня

Трамп зазначив, що Путін висловив подяку першій леді Меланії за її участь у програмах, пов’язаних із дітьми, і пообіцяв продовження цієї роботи.

Він також повідомив, що значну частину розмови сторони присвятили питанням торгівлі між Росією та США після завершення війни з Україною. У підсумку було досягнуто домовленості про проведення наступного тижня зустрічі радників високого рівня, яку з американського боку очолить державний секретар Марко Рубіо разом із призначеними пізніше представниками. Місце проведення зустрічі наразі не визначене.

"Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - резюмував він

За інформацією Fox News, розмова тривала приблизно дві години. Як повідомляє Clash Report із посиланням на Білий дім, наступного тижня Росія та Сполучені Штати планують провести зустріч високого рівня.

Позиція Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав рішення Трампа і російського воєнного злочинця Путіна провести переговори в Будапершті

"Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!", - написав він в дописі в X.

Деталі переговорів між Трампом і Путіним

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, який транслював Forbes зазначила, що Трамп і Путін також домовилися провести зустріч високопоставлених чиновників вже наступного тижня, після чого, швидше за все, відбудеться зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним. Вони говорили про Будапешт як про місце для цієї зустрічі. Як ви всі знаєте, президент Зеленський завтра приїде до Білого дому.

"Отже, ці дискусії будуть продовжуватися... Завтра (Трамп, - ред.) знову прийме президента Зеленського в Білому домі, щоб спробувати просунути справу вперед у напрямку миру і закінчити цей конфлікт у Росії", - вказує вона.

Відповідаючи на питання щодо можливості тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, Левітт зазначила, що такий формат переговорів є можливим.

"І, звичайно, він (Трамп, - ред.) би дуже хотів, щоб це сталося. Але зараз ведуться переговори і розробляються плани щодо зустрічі російської сторони та наших представників на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, а потім, можливо, щодо нової зустрічі президента Путіна і президента Трампа. Але я не думаю, що президент взагалі закрив двері для цього.

Заяви Трампа про війну Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін новини України Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп провів переговори з Путіним - про що домовились і що говорили про Україну

Трамп провів переговори з Путіним - про що домовились і що говорили про Україну

20:21Світ
Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

19:28Україна
В Раді заінтригували заявою про удари по Кримському мосту - чого чекати

В Раді заінтригували заявою про удари по Кримському мосту - чого чекати

19:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Фортуна нарешті усміхнеться: трьох знаків зодіаку чекає справжня винагорода

Фортуна нарешті усміхнеться: трьох знаків зодіаку чекає справжня винагорода

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Овнам - неймовірний прибуток, Стрільцям - проблеми

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Овнам - неймовірний прибуток, Стрільцям - проблеми

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

Останні новини

20:56

Дружина Віталія Козловського розповіла про проблеми із сином: "Сну немає третю ніч"

20:51

Прихована небезпека з холодильника: які продукти та коли потрібно викинутиВідео

20:41

Лиса Гора, Поле Тіней, Чортів Ліс: що приховують наймоторошніші місця України

20:33

Росіяни пішли в штурм: в "АЗОВІ" розповіли як перетворили задум ворога на фіаскоВідео

20:27

Як українською сказати "достопримечательность" - правильну відповідь знають одиниціВідео

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав датиВ Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати
20:21

Трамп провів переговори з Путіним - про що домовились і що говорили про Україну

19:59

10-річну переможницю Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 захейтили в МережіВідео

19:49

Розумний хід за хвилину: секрет безпеки телефону, про який мало хто знаєВідео

19:28

Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

Реклама
19:23

В Раді заінтригували заявою про удари по Кримському мосту - чого чекати

19:10

"Томагавки" для України: чи змінить нова зброя від Трампа хід війни?Погляд

18:36

Місяць впливає на сон сильніше, ніж здавалось — вчені виступили з попередженням

18:31

Спритний сантехнік підказав геніальний трюк: як платити менше за опаленняВідео

18:15

Трамп розпочав телефонну розмову з Путіним: перші подробиці

18:15

"Економіка відновлюється, довіра до гривні зберігається" - голова НБУ Андрій Пишний

18:14

Українська співачка розповіла, як її паралізувало

18:04

Найкраще кіно з присмаком осені: 10 фільмів з особливим настроємВідео

17:53

Путін "дасть задню" та вже поставив дедлайн: коли закінчиться війна в Україні

17:31

Україна може піти в реальний наступ, але все залежить від зброї США - Politico

17:29

"Я вб’ю вас усіх": російськомовний чоловік напав на українську сім'ю в ШвейцаріїВідео

Реклама
17:10

Сороконіжки у квартирі - загроза чи помічники: правда, яку знають одиниціВідео

16:37

У низці областей вдруге за добу запровадили аварійні відключення світла - деталі

16:35

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

16:31

"Уже чути не можу": Андрій Данилко різко висловився про українських артистів

16:26

Від дитячої анкети до телеекрану: як Катя Олос здійснила свою мріюВідео

16:14

В Росії анонсували нове перемир'я на фронті - коли воно почнеться і для чого

16:00

Коли колір відображає характер: ідеальні відтінки помади на осінь-2025 за знаком зодіаку

15:58

Мокрий сніг накриє навіть Київ: коли різко похолоднішає до +4 градусів

15:51

Дверцята духовки заблищать ідеальною чистотою: напрочуд простий спосіб очищенняВідео

15:40

Коли закінчиться війна в Україні - Буданов звернувся до українців з попередженнямВідео

15:37

Несподіване тепло: коли настає "бабине літо" і чому має таку назву

15:25

Експерт: підрозділи СБУ одні з кращих на фронті по рейтингам уражень ворога, Малюк діє системно

15:21

РФ вдарила ракетами по території навчального підрозділу ЗСУ - є загиблі

14:58

Для них гроші - не проблема: народжені в ці дні можуть стати мільйонерами

14:56

Одяг висохне за лічені години навіть без опалення: феноменально простий трюкВідео

14:36

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

14:33

"І ніхто не знав": Леся Нікітюк показала фото таємної вагітності

14:13

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

13:59

Анна, Євпраксія, Софія: королеви-українки, які на віки залишили слід у Європі

13:57

Домогосподарка залишила матері кота, а через місяць не впізнала його: що сталося з домашнім улюбленцем

Реклама
13:55

"Український колібрі": в Україні виявили унікальну комаху

13:51

14 образів Кузнєцової, дебют Парастаєва і зіркова офісна командна: знімання ромкому "Випробувальний термін" завершено

13:36

Перший тизер "Тихої Нави": Київстар ТБ готує прем’єру нового детективного трилера

13:36

Варто перевірити себе та близьких: ознаки енергетичного вампіра та способи захисту

13:31

До зими українцям виплатять по 6 500 гривень: як отримати допомогу

13:22

Публічні заяви Гетманцева є наслідком професійної некомпетентності - економіст

13:13

"Соромився сам себе": Дорн зізнався, чому більше не говорить українською

13:11

Шикарний торт за 15 хвилин: легше й не придумаєшВідео

13:01

Такого у США не знайдеш: за чим там найбільше сумують українці

12:58

Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти