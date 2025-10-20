Представники РФ та США зустрінуться зовсім скоро: Reuters дізналося дату

США обговорювали із Зеленським сценарій завершення війни, який джерела Reuters назвали "самогубством".

Коли Рубіо може зустрітися з Лавровим / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Головне:

Марко Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня

На зустрічі обговорюватимуть майбутні переговори Трампа та Путіна

Трамп під час п’ятничної зустрічі з Зеленським наполягав на швидкій угоді з РФ

Держсекретар США Марко Рубіо проведе зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч може відбутися у четвер, 23 жовтня. Про це повідомило Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Перед плановим візитом Зеленського до США, президент Трамп заявив про намір зустрітися з Путіним у Будапешті. За інформацією агентства, зустріч Рубіо з Лавровим має підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.

Американські посадовці 17 жовтня під час внутрішніх обговорень заявляли, що Марко Рубіо планує зустрітися з Сергієм Лавровим у четвер, 23 жовтня. Наразі невідомо, де саме може відбутися зустріч та в якому форматі.

Як пройшла зустріч Трампа з Зеленським

П'ятнична зустріч Трампа з Зеленським свідчить, що колишній президент США, ймовірно, знову наполягатиме на якнайшвидшому укладенні угоди, навіть якщо її умови будуть неприйнятними для Києва. За словами джерел, американські посадовці неодноразово обговорювали можливість обміну територіями між Україною та Росією. Під час зустрічі Трамп наголосив на необхідності швидкої угоди.

"Це було досить погано... Послання було таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, якщо Україна не укладе угоду з Росією", - сказало одне з джерел про зустріч.

Інше джерело заперечило, що Трамп конкретно казав про "знищення" України, однак обидва повідомили, що він кілька разів вдавався до ненормативної лексики. За словами джерел видання, на Трампа, ймовірно, вплинула телефонна розмова з Путіним.

Під час розмови Путін запропонував обмін територіями, за яким Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Саме цей сценарій, за інформацією джерел, американські посадовці обговорювали з Зеленським у п’ятницю.

Одне із джерел Reuters прямо охарактеризувало такий обмін як "самогубство". Джерела також зазначили, що спеціальний посланник США Стів Віткофф був серед тих, хто найбільш активно закликав Україну погодитися на поступки.

Який сигнал прозвучав на зустрічі Трампа з Зеленським - думка експерта

Політолог Петро Олещук у коментарі Главреду заявив, що під час зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо війни. За його словами, це пов’язано з тим, що Трамп знову намагається зайняти рівновіддалену позицію між Україною та Росією.

"Треба чекати багато заяв з його боку найближчим часом, які в Україні будуть тлумачитися неоднозначно. Адже Трамп хоче показати Путіну, що він готовий до домовленостей і не є для нього ворогом", - зазначив експерт.

Водночас Олещук підкреслив, що розмова між Трампом і Зеленським відбулася у конструктивному руслі. Щодо постачання ракет Tomahawk, політолог додав, що питання наразі не закрите, але відкладене, і його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

Зустріч Трампа з Зеленським - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 жовтня Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спільної пресконференції український лідер висловив упевненість, що за підтримки США Україна зможе завершити війну, хоча російський президент Володимир Путін наразі не готовий до переговорів.

Президент США зазначив, що Зеленський залишатиметься на зв’язку під час його майбутньої зустрічі з Путіним, яка запланована в Угорщині. Напередодні особистої зустрічі Трамп провів телефонну розмову з Путіним, яку охарактеризував як "дуже продуктивну", зокрема щодо шляхів завершення війни Росії проти України.

Крім цього, Зеленський готовий приєднатися до зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті. Він назвав Путіна "терористом", але наголосив, що для справедливого миру важлива присутність України у переговорах.

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

