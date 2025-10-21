Рус
Москва відхрестилася від зустрічі Рубіо та Лаврова: що відомо

Анна Ярославська
21 жовтня 2025, 11:02
У МЗС РФ заявили про "вкид західних ресурсів".
Рябков, Лавров, Рубіо
Рябков заявив, що домовленості про зустріч не було / Колаж: Главред, фото: t.me/MID_Russia, УНІАН, ОП

Коротко:

  • У МЗС РФ відповіли на публікацію про відкладену зустріч Рубіо і Лаврова
  • Рябков стверджує, що жодної домовленості не було

У Москві заявили, що домовленості про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо і глави російського МЗС Сергія Лаврова, яка мала відбутися цього тижня, не було. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Коментуючи публікацію CNN, Рябков зазначив, що "РФ буде і надалі стикатися зі вкидами західних ресурсів".

відео дня

Рябков стверджує, що "питання зустрічі Лаврова та Рубіо не порушували під час їхньої телефонної розмови", передає російське пропагандистське агенство ТАСС.

Заступник глави МЗС також підкреслив, що ця зустріч потребує підготовки.

Як писав Главред, видання CNN з посиланням на джерела повідомило, що попередня зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, відкладена.

"Надії президента Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Росії Володимиром Путіним можуть зруйнуватися", - зазначало видання.

Переговори Трампа і Путіна та саміт в Угорщині - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

За даними Reuters, 23 жовтня мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зустріч Рубіо з Лавровим має підготувати підґрунтя для майбутніх переговорів між лідерами США і РФ.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Президент України Зеленський заявив, що готовий узяти участь у саміті в Будапешті, особливо, якщо там він зможе зустрітися з Трампом і Путіним. Однак зустріч у Будапешті може піти за "поганим сценарієм", якщо Трамп і Путін намагатимуться домовитися за спиною і висунути неприйнятні умови для України.

Трамп дав Путіну останній шанс: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що після перемовин із Зеленським Трамп чітко окреслив рамку: Росія має зупинитися на лінії зіткнення та погодитися на переговори.

"Це останній шанс для Путіна вийти з війни. Якщо ні - Росія отримає ще сильніші удари по ВПК та економіці", - вважає Коваленко.

За його словами, Китай не рятуватиме Москву від наслідків санкцій.

"Якщо Будапешт стане точкою, де Путін нарешті визнає реальність - це буде початок кінця не лише війни, а й ілюзій Путіна про імперію", - додав оглядач.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Сергій Рябков війна Росії та України мирні переговори
