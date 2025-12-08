Рус
"Насправді вона хижак": Тарас Тополя жорстко пройшовся по творчості Тіни Кароль

Анна Підгорна
8 грудня 2025, 07:33
У лідера Антитіл є серйозні зауваження до того, якою Кароль стала сьогодні.
Тина Кароль, Тарас Тополя
Тіна Кароль зараз - Тарас Тополя висловився про співачку / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/tarastopolia

Український співак і фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя прокоментував творчість Тіни Кароль. Музикант розговорився, і в інтерв'ю для проєкту "Критиканти" зазначив, що вважає діву дуже привабливою та потужною виконавицею. На думку Тополі, Кароль поставила в українській музиці дуже високу планку, яку тримає з великим професіоналізмом.

"По-перше, вона красуня. Якби це дивно не звучало, моя суб'єктивна думка, вона виглядає наразі краще набагато, чим 10 років тому. Тіна Кароль — це про майстерність, на найвищому рівні вокалом володіє. Це вже іноді переходить у якусь категорію спорту. Десь творчість переходить у спорт. Вона може собі це дозволити. З погляду вокалу вона задає найвищу планку. Мені імпонує Тіна Кароль. Вплив великий", - переконаний Тарас.

Утім, для Тіни в нього знайшлися не тільки компліменти. Музикант вважає, що Кароль не розкриває свій потенціал на сто відсотків, через що в її творчості прослизає фальш - вона могла б бути Мадонною, але підтримує зовсім інше амплуа.

"Мені не заходять її пісні, я не є її аудиторією. Мабуть, тому що, вони для мене фальшиві. Не вірю. Чому? Тому що цей образ жертви, жертовності, ніжності, такого солодкого еротизму, і таке все між крапельками мʼяко, з такою щемливою подачею. А насправді вона ж хижак. В правильному, хорошому розумінні. Це розумний, хитрий хижак, з досвідом. Сильна жінка, яка ховається у своїй творчості. Це тигриця з кігтями, яка маскується під роль жертви. Я це відчуваю, можливо я помиляюся. Я дуже чекаю, коли вона нарешті вийде і роздасть такою, яка вона є. І я впевнений, що це змінить простір навколо неї. Я чекаю, коли вона стане Мадонною. Тому що вона вже є номер один як артистка. Вона взагалі для мене, як для людини, яка відчуває музику, видає контроверсійну історію проти свого єства. Чекаю, коли вона заспіває те, ким вона є", - каже Тарас Тополя.

Тарас Тополя
Тіна Кароль зараз - Тарас Тополя висловився про співачку / Скриншот YouTube
Тарас Тополя
Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Раніше Главред розповідав про проблеми Катерини Бужинської зі здоров'ям. У листопаді українська співачка отримала серйозну травму, лікуванням якої вона займається досі.

Також фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя заговорив про зради після розлучення. Він зазначив, що вважає себе ревнивою людиною, і розповів, яку поведінку партнера може розцінити як невірність.

Про персону: Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

