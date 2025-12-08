"Насправді вона хижак": Тарас Тополя жорстко пройшовся по творчості Тіни Кароль

Читайте більше:
Український співак і фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя прокоментував творчість Тіни Кароль. Музикант розговорився, і в інтерв'ю для проєкту "Критиканти" зазначив, що вважає діву дуже привабливою та потужною виконавицею. На думку Тополі, Кароль поставила в українській музиці дуже високу планку, яку тримає з великим професіоналізмом.
"По-перше, вона красуня. Якби це дивно не звучало, моя суб'єктивна думка, вона виглядає наразі краще набагато, чим 10 років тому. Тіна Кароль — це про майстерність, на найвищому рівні вокалом володіє. Це вже іноді переходить у якусь категорію спорту. Десь творчість переходить у спорт. Вона може собі це дозволити. З погляду вокалу вона задає найвищу планку. Мені імпонує Тіна Кароль. Вплив великий", - переконаний Тарас.
Утім, для Тіни в нього знайшлися не тільки компліменти. Музикант вважає, що Кароль не розкриває свій потенціал на сто відсотків, через що в її творчості прослизає фальш - вона могла б бути Мадонною, але підтримує зовсім інше амплуа.
"Мені не заходять її пісні, я не є її аудиторією. Мабуть, тому що, вони для мене фальшиві. Не вірю. Чому? Тому що цей образ жертви, жертовності, ніжності, такого солодкого еротизму, і таке все між крапельками мʼяко, з такою щемливою подачею. А насправді вона ж хижак. В правильному, хорошому розумінні. Це розумний, хитрий хижак, з досвідом. Сильна жінка, яка ховається у своїй творчості. Це тигриця з кігтями, яка маскується під роль жертви. Я це відчуваю, можливо я помиляюся. Я дуже чекаю, коли вона нарешті вийде і роздасть такою, яка вона є. І я впевнений, що це змінить простір навколо неї. Я чекаю, коли вона стане Мадонною. Тому що вона вже є номер один як артистка. Вона взагалі для мене, як для людини, яка відчуває музику, видає контроверсійну історію проти свого єства. Чекаю, коли вона заспіває те, ким вона є", - каже Тарас Тополя.
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.
