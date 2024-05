Темпи наземних атак збільшилися на 200%: в ISW розкрили план окупантів

Російські окупаційні війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України за останній місяць. Ймовірно, вони хочуть домогтися певних успіхів до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Речник ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84-х 8 травня до 146-ти 9 травня. За його словами, більшість бойових дій відбувається в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей), йдеться у звіті ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року. Понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки.

Кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що ґрунт висох після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру. Волошин додав, що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.

Аналітики ISW прогнозують, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.