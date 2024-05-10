УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Темпи наземних атак збільшилися на 200%: в ISW розкрили план окупантів

Анна Ярославська
10 травня 2024, 07:55
276
Понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки.
Армія РФ
Російські війська помітно збільшили темпи наземних атак / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російські окупаційні війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України за останній місяць. Ймовірно, вони хочуть домогтися певних успіхів до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Речник ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84-х 8 травня до 146-ти 9 травня. За його словами, більшість бойових дій відбувається в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей), йдеться у звіті ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року. Понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки.

відео дня

Кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що ґрунт висох після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру. Волошин додав, що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.

Аналітики ISW прогнозують, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків. Ворог може піти в атаку вже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов

09:00 Інтерв'ю
ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн: у ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5

ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн: у ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5

08:59 Україна
"Будують бункери та зміцнюють кордон": Польща готується до війни з Росією та Білоруссю

"Будують бункери та зміцнюють кордон": Польща готується до війни з Росією та Білоруссю

08:22 Світ
Всі головні новини

Популярне

Насилу пересувається: нові кадри з Чарльзом III стривожили Мережу 26290

Насилу пересувається: нові кадри з Чарльзом III стривожили Мережу

Слимаки оминатимуть город десятою дорогою: які харчові відходи треба розкласти на грядках 19075

Слимаки оминатимуть город десятою дорогою: які харчові відходи треба розкласти на грядках

Китайський гороскоп на завтра 10 травня: Дракони - тримайте язик за зубами, Козлам - зрив планів 15986

Китайський гороскоп на завтра 10 травня: Дракони - тримайте язик за зубами, Козлам - зрив планів

Вдарять заморозки: синоптик сказала, у яких областях похолодає 15359

Вдарять заморозки: синоптик сказала, у яких областях похолодає

Останні новини

09:43

Євробачення 2024: під яким номером виступить Україна у фіналі конкурсу

09:24

Гороскоп на завтра 11 травня: Левам - безнадійність, Водоліям - інтригуюче повідомлення

09:14

Як правильно посадити насіння огірка: найважливіші правила і застереженняВідео

09:11

"Підвищений ризик насильства": у Bloomberg розкрили диверсії Кремля в ЄС

09:00

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов

Тарас Загородній: Путін блефує про "ядерку", але здатний почати "спецоперації" в Грузії та КазахстаніТарас Загородній: Путін блефує про "ядерку", але здатний почати "спецоперації" в Грузії та Казахстані
08:59

ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн: у ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5

08:22

"Будують бункери та зміцнюють кордон": Польща готується до війни з Росією та Білоруссю

08:10

Результати перехоплення російських ракет у ніч із 7 на 8 травня: примітний нюансПогляд

07:55

Темпи наземних атак збільшилися на 200%: в ISW розкрили план окупантів

Реклама
06:49

У Харкові прогриміли вибухи: у будинках - пожежі, є постраждалийФото

06:10

Кілька важливих неприємних фактів для УкраїниПогляд

04:00

"Дівчата, я скучив": стало відомо про плани Олега Винника повернутися в Україну

03:34

Підійдуть розсіл, оцет і не тільки: як зберегти сир свіжим на 6 тижнів довше

03:00

"Вона з повною відсутністю розуму": колишній продюсер втікачки Лорак розговорився

02:40

Заручену зірку "50 відтінків сірого" застукали за поцілунками з іншим чоловіком

02:15

Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

00:42

Путіністка Альона Апіна здивувала жахливим виглядом після пластики

00:40

На хитрій оптичній ілюзії сховався звір: знайдіть ведмедя за 5 секунд

00:18

Євробачення 2024: відомі всі фіналісти конкурсуВідео

00:15

"Скоро має бути м'ясний двіж": відомий військовий - про наступ на Харків

Реклама
09 травня, четвер
23:32

Італійка підірвала другий півфінал Євробачення 2024Відео

22:52

Фаворит Євробачення-2024 приголомшив своїм виступом у прямому ефірі - запалив сцену

22:46

Росія не зважиться на війну з НАТО: Коваленко пояснив причинуВідео

22:41

На кордоні стоїть 50 тис. окупантів, вони підуть на Харків у середині травня - The Economist

22:33

Складна математична загадка: потрібно знайти пропущену цифру за 15 секунд

22:29

Україна отримає додаткові пакети допомоги від США: в Держдепі назвали терміни

22:15

Євробачення-2024 другий півфінал: де дивитися і хто виступить - онлайн-трансляція

22:03

"Підсіла" на препарати: фанати запідозрили, що у путіністки Валерії анорексія

21:56

Україна отримає додаткові установки HIMARS: в Німеччині назвали точну кількість

21:23

Ухилянтів можуть жорстко карати блокуванням рахунків: у Раді назвали умову

21:21

За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій

21:13

Хід війни може кардинально змінитись: у Зеленського назвали єдиний шлях

21:10

Пухлина: мати Кім Кардаш'ян поділилася тривожними новинами

20:23

Огірки будуть рости вдвічі швидше: чим підгодувати овочі для неймовірного врожаюВідео

20:09

Упс, вона зробила це знову: Брітні Спірс "перевернула світ" незвичайним талантомВідео

20:09

Як Путін підмінив культ Другої світової культом війни в УкраїніПогляд

19:46

Несподівана правда прорвалася на росТВВідеоблоги

19:37

Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали регіони, де буде найгірша погода

19:24

У Байдена відреагували на масовані атаки Росії, що зросли

19:05

"Я ж не Соловій": Цибульська розповіла про неприємне знайомство з Жаданом

Реклама
18:33

Жорсткі бої: ворог прорвався в Уманське і вивісив "ганчірку" СРСР - Bild

18:01

Заколот Пригожина 2.0. Як режим Путіна йде до війни у КремліПогляд

17:57

Ніхто б не впізнав: Катя Осадча показала своє раритетне фото 20-річної давності

17:51

"Ми зменшимо втрати на полі бою": Зеленський - про боротьбу з Путіним

17:44

Україна незабаром стабілізує фронт: Коваленко назвав терміниВідео

17:23

"Путін цього боїться": Зеленський назвав основні пункти Саміту миру у Швейцарії

17:07

"Знаємо діагноз": дружина Віктора Павліка вперше озвучила рідкісний розлад сина

16:55

Що не можна робити з грошима, щоб не прийшла бідність: прикмети 10 травня

16:52

Як вивести ос із дому: жінка розповіла рецепт дієвого спрею із трьох інгредієнтів

16:42

Скільки можна зберігати консервацію: як постійно забезпечити собі смачну їжу

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти