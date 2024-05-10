Темпи наземних атак збільшилися на 200%: в ISW розкрили план окупантів

Понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки.

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Російські війська помітно збільшили темпи наземних атак / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російські окупаційні війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України за останній місяць. Ймовірно, вони хочуть домогтися певних успіхів до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Речник ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84-х 8 травня до 146-ти 9 травня. За його словами, більшість бойових дій відбувається в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей), йдеться у звіті ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року. Понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки.

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Кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що ґрунт висох після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру. Волошин додав, що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.

Аналітики ISW прогнозують, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків. Ворог може піти в атаку вже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

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