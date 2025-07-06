Зеленський ввів особливі санкції за поданням НБУ - хто потрапив під удар

Про що йдеться у матеріалі:
- Зеленський ввів особливі санкції проти Росії
- У санкційному пакеті 60 компаній та 73 фізичні особи, всі - громадяни РФ
Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський підписав рішення про введення в дію нового санкційного пакета проти Росії за поданням Національного банку. Про особливості цих санкцій Зеленський розповів під час звернення в YouTube.
Володимир Зеленський повідомив, що підписав новий пакет санкцій, спрямований на блокування фінансових схем Росії, зокрема пов’язаних із криптовалютами. Санкції були підготовлені за ініціативою Національного банку України й передбачають як національні заходи, так і узгодження з міжнародними партнерами.
Президент уточнив, що лише одна з компаній, яка потрапила під обмеження, провела кілька мільярдів доларів з початку року, і ці кошти здебільшого використовувалися для підтримки російського військово-промислового комплексу.
Він наголосив, що подібні схеми будуть і надалі припинятися, оскільки Росія після блокування традиційних каналів дедалі активніше використовує криптовалюти.
Цього разу до санкційного списку включено 60 компаній, і Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією обмежень на міжнародному рівні.
"Також у пакеті – 73 фізичні особи, всі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал", - резюмував він.
Санкції проти Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до запровадження нових санкцій проти Росії, визнавши, що нині — сприятливий момент для посилення обмежувальних заходів. Таку позицію озвучив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Водночас сам Трамп, виступаючи перед журналістами на саміті G7, пояснив, що США наразі не вводять нових санкцій проти країни-агресора Росії, оскільки очікують на потенційне досягнення мирної угоди щодо війни в Україні.
Попри це, президент США наголосив, що готовий застосувати додаткові обмеження щодо Москви, якщо ситуація на фронті погіршиться, і зауважив, що тривале затягування російсько-української війни може змусити Вашингтон до рішучіших дій.
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Що таке санкції?
Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.
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